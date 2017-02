Farpoint: PSVR-Shooter und zugehöriger Aim Controller erscheinen im Mai

PS4

Obwohl Sonys VR-Brille bereits im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde, ist die Zahl der erhältlichen Exklusivspiele bisher noch überschaubar. Nachschub befindet sich bereits in Entwicklung, dazu zählt unter anderem auch der Shooter Farpoint, der erstmals auf der E3 2016 angekündigt wurde. Via Twitter gab Sony nun einen Veröffentlichungstermin bekannt. Demnach sollt ihr euch ab dem 16. Mai auf fremden Planeten in den Kampf gegen Alien-Kreaturen stürzen.

Neben Farpoint wird ab demselben Tag auch der PlayStation VR Aim Controller im Handel bereitstehen. Hierbei handelt es sich um eine nachgebildete Waffe mit Move-Aufsatz, deren Bewegungen Eins-zu-Eins ins Spiel übernommen werden. Durch einen am vorderen Griff angebrachten Analogstick könnt ihr euch dann in der Spielwelt bewegen.

Der Preis von Farpoint und Aim Controller ist aktuell noch nicht bekannt. Ebenso gibt es noch keine Angaben darüber, welche weiteren Titel den Zusatzcontroller in Zukunft unterstützen werden. Einen ersten Eindruck zu Farpoint mit Aim Controller vermitteln wir euch in unserem Angespielt-Bericht von der E3.