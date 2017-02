The Elder Scrolls Online knackt Grenze von 8,5 Mio. Spielern

Der Kern eines jeden MMOs ist schon dem Namen nach das Zusammenkommen vieler Spieler auf einem Server und die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler somit ein Gradmesser für den Erfolg. Sinkende Spielerzahlen dagegen werden schnell als Anzeichen künftiger Serverschließungen interpretiert und schaffen demnach negative Aufmerksamkeit. Insofern scheuen sich viele Publisher preiszugeben, wie massiv die Nutzung ihrer Server tatsächlich ausfällt und verschleiern die regelmäßige Nutzung ihres Angebotes zugunsten blumiger Marketingbotschaften.

Während selbst der Platzhirsch Blizzard trotz regelmäßig wiederkehrenden Erfolges für World of Warcraft seit mehr als einem Jahr keine konkreten Zahlen mehr bekannt gibt, siehe unsere News World of Warcraft: Legion sorgt für „die höchste Spielerzahl seit Jahren“ , zeigte sich Zenimax in Bezug auf Elder Scrolls Online von Beginn an äußerst verschlossen. Auch die notwendige Abkehr vom monatlichen Abonnement hin zu einem mittlerweile wohl recht erfolgreichem Buy-2-Play-Modell wurde lediglich dahingehend kommentiert, dass sich das Spiel "Millionen neuer Spieler geöffnet hätte". Auf der vergangenen E3 im Sommer 2016 gab Zenimax-Präsident Matt Firor bekannt, dass gemessen an den bisherigen Verkäufen bisher sieben Millionen Spieler Tamriel betreten haben. Nun lässt auch diese Angabe relativ wenige Rückschlüsse auf die tatsächliche Spielerzahl zu, allerdings hat Firor seine Aussage vor wenigen Tage aktualisiert. Gegenüber einem Mitarbeiter von MMORPG bezifferte er den aktuellen Stand auf 8,5 Millionen verkaufte Exemplare, gleichmäßig verteilt auf PC, PS4 und XOne.

Sollten diese Zahlen zutreffen, spricht der Zuwachs von 1,5 Millionen abgesetzten Kopien für ein äußerst erfolgreiches zweites Halbjahr 2016. Mit der kommenden Veröffentlichung des Morrowind-Addons dürften weitere Absätze zu erwarten sein.