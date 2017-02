Retrokompott Folge 33: Spielezeitschriften Teil 2

Die Folge 33 des Retrokompott-Podcasts setzt den ersten Teil der Geschichte deutscher Spielemagazine abschließend fort. Patrick Becher und Robin Lösch blättern sich gemeinsam mit ihren Gästen Selmar und Fabskimo durch die Vergangenheit des Games-Journalismus und damit unter anderem auch durch die Magazine Amiga Joker, PC Joker, PC Games und die PC Player.

In einem Hauptinterview kommt Spielejournalist Martin Deppe zu Wort, der unter Anderem für seine Tätigkeit als Chefredakteur beim Magazin PC Powerplay bekannt ist. Möglicherweise ist er dem Leser auch durch das Multiplayerduell zu Age of Empires (zum User-Artikel: Die Age of Empires Serie) mit dem damaligen Gamestar-Chefredakteur Jörg Langer bekannt, der aktuell für GamersGlobal verantwortlich zeichnet.

Weitere Themen der Folge sind beispielsweise ein Gastauftitt des Retrokompott-Teams bei der Night of the Pods 2017, die Rätselrubrik Retro-Mysteries und die Klassiker Xenon 2 Megablast auf dem PC und Amiga sowie Rockstar Ate My Hamster für C64. Am 3. März wird die nächste Folge ab 22 Uhr aufgezeichnet; gerne auch mit Live-Unterstützung der Hörer auf mixlr.com.