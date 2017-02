PlayStation VR: Sony nennt erstmals offizielle Verkaufszahlen

PS4

Nachdem sich Sony lange Zeit bedeckt hielt, nannte Andrew House nun erstmals offizielle Verkaufszahlen zu ihrer im Oktober letzten Jahres veröffentlichten VR-Brille PlayStation VR (im Fazit-Video). So habe man Stand 19. Februar bereits 915.000 Exemplare an Endkunden absetzen können. Das gesteckte Ziel, 1.000.000 Headsets im ersten halben Jahr zu verkaufen, erscheint damit realistisch.

Auch zu der noch immer nicht idealen Verfügbarkeit der PSVR äußerte sich House. Während die Hardware in Deutschland mittlerweile wieder fast überall auf Lager ist, sieht es in anderen Ländern ganz anders aus. In Japan, so House, stehen die Kunden etwa Schlange vor einem Laden, sobald bekannt wird, dass neue PSVR-Geräte eingetroffen sind. Man erwarte aber, dass sich die allgemeine Verfügbarkeit ab April bessern soll. Im Herbst wolle man das VR-Headset dann auch in Lateinamerika anbieten.