Mittelerde - Schatten des Krieges: Nachfolger zu Mittelerde - Mordors Schatten offiziell angekündigt // Trailer [U]

Update um 16:00 Uhr

Der Leak zwang Warner Bros. wohl dazu, seine Ankündigung schon jetzt zu bringen. Das Spiel wird hierzulande Mittelerde - Schatten des Krieges heißen. Passend dazu wurde auch ein epischer Cinematic-Trailer veröffentlicht, den ihr euch am Ende der News anschauen könnt. Erste Spielszenen sollen laut dem Publisher am 8. März gezeigt werden. Der Release wird nicht wie zuvor angegeben am 22., sondern am 25. August für PC, Xbox One und die PS4 erfolgen.

Laut Monolith Productions' Creative Director Michael de Plater ist die Geschichte des Spiels zwischen Der Hobbit und Der Herr der Ringe angesiedelt (der Ring, der für den Kampf gegen Sauron geschmiedet werden soll, ist also dazu verdammt, zu versagen). Für den Nachfolger habe man laut Plater jeden Aspekt des Spiels massiv weiterentwickelt. Das Betrifft sowohl die Spielwelt, als auch die Story, das Gameplay, sowie das Rollenspiel- und Nemesis-System.

Nach dem gewaltigen Zuspruch für Mittelerde - Mordors Schatten haben wir jeden Aspekt des Spiels kräftig ausgebaut, einschließlich der Welt, der Geschichte, der RPG-Systeme, des Kerns des Gameplays und natürlich der persönlichen Spielergeschichten des Nemesis-Systems. Wir sind schon unser ganzes Leben lang Fans von Mittelerde und deswegen ist es ein Privileg für uns, die unglaublichste Fantasy-Welt überhaupt auf eine neue Art und für eine neue Generation zum Leben zu erwecken. Mit Mittelerde - Schatten des Krieges können wir kaum die tollen Geschichten erwarten, die Spieler schaffen und teilen werden.

Originalmeldung vom 27. Februar 2017 um 2:28 Uhr

Das Spiel, das Warner Bros. erst am 8. März 2017 ankündigen wollte, wurde offenbar schon jetzt geleakt. Die Handelskette Target hat die Produktseite online geschaltet und so den Titel (wohl versehentlich) enthüllt. Wie die inzwischen wieder verschwundene Seite verriet, handelt es sich um eine Fortsetzung zu Mittelerde - Mordors Schatten (Testnote: 8.0). Der Middle-Earth - Shadows of War getaufte Nachfolger war bei Target sowohl in der rund 60 Euro teuren Standard-Version, als auch in einer knapp 100 Euro teuren Gold Edition gelistet. Letztere soll vier geplante Erweiterungen und ein paar Extras umfassen. Folgendes ist drin:

Slaughter Tribe Nemesis Expansion

Outlaw Tribe Nemesis Expansion

The Blade of Galadriel Story Expansion

The Desolation of Mordor Story Expansion

Gold War Chest

Die Nemesis-Erweiterungen sollen jeweils einen neuen Ork-Stamm samt einem neuen Nemesis, neue Begleiter, Missionen, Fähigkeiten, Waffen, Festungs- und Wildnis-Updates, sowie ein mystisches Ausrüstungsset bieten, während die beiden Story-Erweiterungen laut der Produktseite eine neue Kampagne, neue spielbare Charaktere, Fähigkeiten, zusätzliche Missionen, Gegner, Verbündete und weitere Features umfassen. Der Wert soll sich nach Angaben des Publishers auf 125 US-Dollar belaufen. In der Beschreibung heißt es zu dem Titel:

Erlebe eine epische, offene Welt, die vom preisgekrönten Nemesis-System zum Leben erweckt wird. Schmiede einen neuen Ring der Macht, erobere Festungen in massiven Schlachten und dominiere Mordor mit deiner persönlichen Ork-Armee.

Einem Bericht von Kotaku zufolge soll sich die Story wieder um Talion und Celebrimbor drehen, die den besagten Ring schmieden wollen, um den dunklen Herrscher Sauron zu vernichten. Das Spiel soll laut VGChartz am 22. August 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Weitere Details werden wir wohl spätestens mit der offiziellen Ankündigung am 8. März erfahren.