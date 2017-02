Resident Evil 7: Capcom bestätigt Rückkehr eines bekannten Charakters im Not-a-Hero-DLC

PC XOne PS4

Resident Evil 7 biohazard ab 42,70 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits bei der Ankündigung des kostenlosen Zusatzkapitels Not a Hero zu Resident Evil 7 (Testnote: 9.0) gab der verantwortliche Entwickler Capcom bekannt, dass ihr in diesem nicht erneut die Rolle des Hauptprotagonisten Ethan Winters übernehmen, sondern einen anderen Charakter steuern werdet. Wer das Hauptspiel durchgespielt hat, weiß längst, um wen es sich handelt. Nun hat Capcom es via Twitter auch nochmal offiziell verkündet: Es ist Chris Redfield.

Redfield war bereits im ersten Resident Evil (HD-Version-Testnote: 7.5), sowie später auch in Resident Evil - Code Veronica, Resident Evil - The Umbrella Chronicles, Resident Evil 5 (Testnote 8.0) und Resident Evil 6 (Testnote: 6.0) spielbar. Die Geschichte in Not a Hero soll sich laut dem Tweet um eine Verfolgungsjagd drehen. Wen oder was Chris jagen wird, ist noch nicht bekannt. Der DLC soll laut den Entwicklern einige Lücken der Haupthandlung füllen und mit einem „anderen Spielstil“ als das Hauptspiel aufwarten. Ob wir auch andere bekannte Charaktere, wie Jill, Barry, Claire, Rebecca, Leon oder Wesker zu Gesicht bekommen, bleibt abzuwarten. Die Veröffentlichung von Not a Hero soll noch im Frühling auf allen drei Plattformen erfolgen.