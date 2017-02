Tokyo 42: Neuer Gameplay-Trailer zeigt den Kampf gegen die Gesetzeshüter

PC XOne PS4 MacOS

Der Publisher Mode 7 hat ein neues, kommentiertes Gameplay-Video zum kommenden isometrischen Actiontitel Tokyo 42 veröffentlicht. Vom Entwickler Smac Games wird das Spiel seit der ersten Vorstellung als ein Mix aus GTA (1997) und Syndicate (1993) beschrieben, wobei auch Titel wie Worms (1995) und Cannon Fodder (1993) als Inspirationsquellen genannt werden. Ähnlich wie in GTA ruft die Gewalt gegen die Zivilisten in Tokyo 42 die Hüter des Gesetzes auf den Plan. Im Video zeigt euch der Mode-7-Mitgründer Paul Kilduff-Taylor die Konsequenzen.

Habt ihr im Spiel einen Unschuldigen ermordet, rückt die Polizei in einem fliegenden „Cop Drop“ an, von dem sich die Einheiten auf den Boden abseilen, um euch den Garaus zu machen. Der Kampf gegen die Beamten wird mit steigernden Eskalationsstufen immer härter und ihr müsst euch stärkeren Einheiten, mit besseren Waffen, Schutzschilden und Robotern stellen. Tokyo 42 soll noch in diesem Quartal für Windows, Mac, Xbox One und die PS4 erscheinen.