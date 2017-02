Shenmue 1&2 HD: Remastered-Umsetzungen erscheinen angeblich noch in diesem Jahr

andere

Im Mai vergangenen Jahres machte Sega den Fans der Shenmue-Serie Hoffnungen auf ein HD-Release der ersten beiden Titel, als der Community & Social Marketing Manager Dan Sheridan während einer Episode von „Sega Central“ durchblicken ließ, dass diese Möglichkeiten intern untersucht werden. Anfang Januar sorgte dann die Nachricht, Sega habe schon im September 2016 die Domain „Shenmuehd.com“ gesichert, für neue Spekulationen. Nun will die Website Rice Digital erfahren haben, dass beide Spiele noch im Laufe dieses Jahres erscheinen werden.

Die Website beruft sich dabei auf eine „vertrauenswürdige Quelle“, die enge Verbindungen zum Publisher Atlus USA haben soll. Beide Titel sollen laut dem besagten Insider eher im Bundle, als separat erscheinen. Eine Umsetzung für den PC soll seinen Angaben zufolge so gut wie sicher sein. Andere Plattformen wurden nicht erwähnt. Ob an diesen Gerüchten etwas dran ist, lässt sich derzeit kaum überprüfen, weshalb ihr die Aussagen vorerst mit Vorsicht genießen solltet. Warten wir ab, ob Sega in naher Zukunft (möglicherweise auf der E3?) etwas offiziell ankündigt.