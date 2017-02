Graveyard Keeper: Punch Club-Entwickler kündigen kapitalistische Friedhofssimulation an

PC XOne

Nach hinlänglich bekannten Vorurteilen von Personen, welche die letzten Jahrzehnte nicht unter einem Stein zugebracht haben, sind Simulationen und Aufbauspiele der Deutschen liebstes Genre. Darum gibt es keinen rationalen Grund warum Graveyard Keeper hierzulande nicht ein raketenmäßiger Erfolg beschieden sein sollte. Das Spiel ist das neueste Projekt der Punch Club-Entwickler Lazy Bear Games sowie des Publishers tinyBuild und wird als "die wohl ungenaueste, mittelalterliche Friedhofsmanagement-Simulation des Jahres" beworben.

Eure Aufgabe in dem Spiel besteht darin, den erfolgreichsten Friedhof der Umgebung aufzubauen und zu managen. Dabei solltet ihr nicht zu zimperlich sein, denn um euer Gräberfeld die nötige Aufmerksamkeit bescheren zu können müsst ihr auch schon mal ein paar "Ressourcen" zweckentfremden und das Fleisch für die Hot Dogs eines kommenden Festivals liefern. Ob ihr dabei gegen computersimulierte Kontrahenten antretet oder euch rundenweise oder mittels getriggerter Events den Herausforderungen stellen müsst, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Es wäre kühn zu behaupten, der Ankündigungs-Trailer, den wir euch am Ende dieses Absatzes eingebettet haben, zeige einiges vom Spiel und seiner Mechanik. Eigentlich unterstreicht er nur die humorvolle Umsetzung und gestattet einen Blick auf die, im 16-Bit-Stil gehaltene Grafik. Graveyard Keeper wird erstmals vom 10. bis 12. April auf der PAX East in Boston einem größeren Publikum präsentiert werden, so lange müsst ihr wahrscheinlich noch auf detailliertere Informationen und erste Eindrücke vom Gameplay warten. Aber wenn ihr dem Charme des Spiels bereits jetzt erlegen seid, dann könnt ihr euch auch gleich für die öffentlichen Alpha-Tests auf der Homepage von Graveyard Keeper registrieren. Regulär soll das Spiel im Sommer dieses Jahres für PC und Xbox One veröffentlicht werden.