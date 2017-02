Nintendo Switch: Umfang des Day-One-Patches konkretisiert

Switch

Dass Nintendo am Release-Tag der Switch einen Day-One-Patch anbieten wird, mit dem ihr den Zugriff auf den eShop erhaltet, haben wir bereits berichtet (mehr dazu hier: Nintendo Switch: Neue Videos zeigen erstes Unboxing, das User-Interface und den neuen Mii-Editor). Gegenüber Nintendo Everything hat Nintendo nun weitere Details zur geplanten Aktualisierung verraten.

So wird euch der Patch neben dem Zugang zum Online-Shop noch Zugriff auf einige weitere Online-Funktionen gewähren. Unter anderem könnt ihr nach dem Update euren Nintendo-Account mit der Switch verbinden, Online-Multiplayer (kostenlos bis Herbst 2017) spielen, Screenshots über die sozialen Kanäle teilen und Online-Verbindungen für gesicherte Hotspots einrichten. Was vorerst nicht gewährt wird, ist der Zugang zur Virtual Console. Diese soll später nachgereicht werden. Das Update kann laut Nintendo auch bequem während einer Spielpartie im Hintergrund geladen werden. Ihr müsst also nicht warten, um zocken zu können.