Mass Effect - Andromeda: Goldstatus erreicht // PC-Systemvoraussetzungen

PC XOne PS4

Die Entwicklung von Mass Effect - Andromeda (Preview) ist offiziell abgeschlossen. Dies gab Bioware kürzlich via Twitter bekannt. Dem pünktlichen Release am 23. März 2017 (für PC, Xbox One und die PS4) steht somit nichts mehr im Wege. Und damit die PC-Spieler auch sichergehen können, dass ihr Rechner dem Titel gewachsen ist, wurden in einem weiteren Tweet auch gleich die Systemanforderungen genannt. Diese sehen wie folgt aus:

Minimale Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem Windows 7, 8.1 oder 10 mit 64-Bit

Prozessor: Intel Core i5 3570 oder AMD FX-6350

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 660 mit 2 GB oder AMD Radeon 7850 mit 2 GB

Festplatte: 55 GB freier Speicherplatz

DirectX: Version 11

Empfohlene Hardware: