The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition für die PS4 und PS4 Pro erscheint nächste Woche

PC 360 XOne PS4 MacOS

Neocore Games gab den Release-Termin für die Extended Edition von The Incredible Adventures of Van Helsing für die PS4 und PS4 Pro bekannt. Wie der Community Manager Balázs Farkas auf dem offiziellen Playstation Blog verriet, wird das erste Kapitel der Action-Rollenspiel-Trilogie hierzulande bereits ab dem 1. März 2017 zum Preis von 14,99 Euro erhältlich sein.

Auf den beiden aktuellen Sony-Konsolen bietet das Spiel alle dazugehörigen Zusatzinhalte (inklusive aller drei spielbarer Charaktere), eine Reihe von Trophäen (samt Platin), „spezielle Features“ für den DualShock-4-Controller und ist auch für Vita-Remote-Play optimiert. Auch sollen die Vorteile der leistungsstärkeren PS4 Pro genutzt werden. Ob es neben der bereits versprochenen höheren Auflösung und Bildrate noch weitere Verbesserungen geben wird, ist noch nicht bekannt. Konkrete Details dazu will der Entwickler aber bald nachreichen. Ebenso soll es nicht nur beim ersten Kapitel bleiben: „Wir haben vor, in Zukunft die gesamte Trilogie auf PS4 herauszubringen!“, so Farkas. Die Originalmeldung findet ihr unter dem Quellenlink.