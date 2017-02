Lesetipps gibt es in dieser Woche nicht bloß in Form verlinkter Online-Artikel, denn schon oben im Teaserbild sind mit der neuesten Ausgabe der Retro Gamer (Leseprobe hier). und der dem aktuellen Heft der M! Games gleich zwei lesenswerte Magazine dabei. Oder ihr schaut euch dann die unten verlinkten Artikel über das philosophische Indie-Spiel Everything, Resident Evil 7 (GG-Test) und Metacritic an.

"Warum Videospiele das perfekte Medium für Philosophie sind"

Wired.de am 20. Februar, Cindy Michel

Unser erster nicht gedruckter Lesetipp in dieser Woche ist ein Interview mit David O'Reilly, Entwickler des PS4-Spiels Everything. Er verfolgt mit dem Titel philosophische Ansprüche und erklärt, wieso er diese ausgerechnet in ein Videospiel verpackt hat: "Ein Computerspiel spielt man immer aus einer bestimmten Perspektive. Auch die Philosophie zeigt, vereinfacht gesagt, nur verschiedene Sichtweisen auf die Welt. Es war einfach logisch, diese der Philosophie so ähnliche Grundeigenschaft des Computerspiels für eine philosophische Abhandlung zu nutzen."

"Emotionen sind wichtiger als Blut"

Tagesspiegel.de am 20. Februar, Matthias Kreienbrink

Matthias Kreienbrink sieht in Resident Evil 7 einen Beleg dafür, dass klassischer Survival-Horror und dementsprechend eine Rückbesinnung des Genres auf seine Wurzeln wieder im Kommen ist. Gundolf Freyermuth vom Cologne Games Lab erzählte ihm: "Wir erleben gerade eine Re-Literarisierung, die digitale Spiele wieder näher an Text-Adventures der siebziger Jahre bringt. Nach einer Phase, in der es vor allem um eine Annäherung an Filme ging, meist durch grafische Mittel, ist es jetzt die Narration, die im Vordergrund steht."

"Shuhei Yoshida Proves That Metacritic Is Important To The Industry"

Gamesondaily.com am 24. Februar, G. Lehri (Englisch)

Sowohl bei Spielern als auch innerhalb der Industrie haben die Durchschnittswertungen von Metacritic einen sehr hohen Stellenwert. Das einige Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile, meint der Autor dieses Artikels: "Heutzutage scheint die Zahl unter einem Test wichtiger zu sein als der darin enthaltene Text und ich bewundere Eurogamer dafür, dass sie Wertungen hinter sich gelassen haben. Ob Horizon - Zero Dawn eine 88 oder eine 90 bekommt, ist für die Qualität des Spiels völlig unerheblich und wir sollten das im Hinterkopf behalten."

Im heutigen Video: Smashmouth's "All Star" – nachgestellt mit Sounds aus Windows XP.

