Spieleveteranen-Podcast #90: Planescape Torment, Colin McComb & Michael Hengst

Spieleveteranen-Podcast 90 ist erschienen, eine Bonus-Episode exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer (die nächste monatliche Folge „für alle“ folgt im März). Anlässlich der Veröffentlichung des Rollenspiels Torment: Tides of Numenera spricht Jörg mit dessen Lead Designer Colin McComb. In der Rubrik „Das alte Spiel“ statten wir dem Quasi-Vorgänger Planescape: Torment aus dem Jahr 1999 einen erneuten Besuch ab. Außerdem wird Gastveteran Michael Hengst mit Euren Fragen „gequält“. In dieser Sonderausgabe von „Veteranen antworten“ plaudert Michael über Katzen, Bartwuchs und ausgekochte Geschäftsideen.



Wenn ihr an dieser Folge und weiteren zusätzlichen Episoden interessiert seid, könnt Ihr uns auf Patreon unterstützen. Unseren kompletten Bonus-Content gibt es für alle Backer ab der $5/Monat-Kategorie.

Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Gastveteran Michael Hengst und Interviewpartner Colin McComb. Diese Begrüßung dauert dann alles in allem 2:31:06 Stunden

0:00:46 Smalltalk

0:00:46 Hallo und willkommen.

0:02:33 Andrew Hewson kickstartet das an Uridium erinnernde Ballerspiel Hyper Sentinel.

0:04:10 Netflix plant eine Castlevania-Animationsserie, auch mit der Asteroids-Verfilmung wird es langsam ernst.

0:09:39 Heinrichs TV-Tipp: Legion, eine ungewöhnliche Superheldenserie von Noah Hawley.

0:11:14 Michael hat bei Bob Bates‘ Thaumistry-Kampagne geholfen und erzählt, wie er den Adventure-Guru einst kennengelernt hat.

0:21:27 Was haben wir zuletzt gespielt? Fire Emblem Heroes, Order of Battle und Thimbleweed Park.

0:34:36 Hörer fragen, Veteranen antworten: Hengst-Special

0:35:33 Michaels Meinung zur Nintendo Switch. Und wie häufig lagen wir in der Vergangenheit mit unseren System-Erfolgseinschätzungen daneben?

0:41:58 Wie haben sich Spiele in den letzten Jahrzehnten entwickelt?

0:48:14 Was macht Michaels BBQ-Saucen-Imperium?

0:55:39 An welchen Spielen hatte Michael einst bei Jowood gearbeitet?

1:01:04 Was läuft auf seinem MP3-Player, welches Buch liegt auf dem Nachttisch?

1:03:02 Welche Retrospiele würde Michael gerne mit heutiger Technik neu auflegen?

1:04:25 Fasst er heute noch Simulationen mit komplizierten Tastaturbelegungen an?

1:05:32 Wie tot waren Rollenspiele Mitte der Neunzigerjahre?

1:09:47 Kleiner Nachruf auf Video Games.

1:10:43 Wie hatte Michaels Katze einst den Test von Chaos Strikes Back überstanden?

1:13:11 In welche Zeitperioden würden die Veteranen gerne mal reisen?

1:16:16 Spielt Michael auch Pen&Paper-Rollenspiele?

1:19:27 Und was versuchst er mit deinem Schnurrbart zu verstecken?

1:20:55 Welche sonstigen Hobbys hatte Michael in den Achtzigerjahren?

1:23:15 Wie war damals die Spieleberichterstattung-Zusammenarbeit zwischen den Magazinen Happy-Computer, 64’er und Power Play?

1:27:27 Das alte Spiel: Planescape Torment

1:27:46 Wir blicken zurück auf das Ende 1999 veröffentlichte Interplay-Rollenspiel Planescape Torment. Aktueller Anlass ist das Erscheinen seines inoffiziellen Quasi-Nachfolgers Torment: Tides of Numenera am 28.02.17.

1:31:11 Planescape Torment gilt als Kultspiel. Hat es uns damals gefallen, wie stark freuten wir uns aufs Wiederspielen?

1:37:21 Es gibt viel zu lesen! Zum Glück sind die rund 800.000 Wörter gut übersetzt.

1:40:01 Der zähe Anfang: Im Leichenhaus kann man schon die Lust verlieren.

1:52:56 Spaß an der Erkundung und den Gesprächen, aber auch Bugs. Magiegefummel und Kampfbalance-Probleme.

2:00:09 Presseschau: Kritikerstimmen von damals.

2:05:22 Wie kann man Planescape Torment heute noch spielen?

2:06:14 Unser Fazit nach der Wiederspielbegegnung.

2:09:57 Vorschau

2:10:11 Podcast 91 (für alle), erste März-Hälfte.

2:11:51 Podcast 92 (für Patreon-Unterstützer), zweite März-Hälfte.



2:13:52 Interview mit Colin McComb

2:13:56 Eine Milliarde Jahre später: Was ist Torment: Tides of Numenera?

2:17:04 An welche Spieler wendet sich das neue Torment-RPG?

2:19:421 Zurück in die Vergangenheit: Wie denkt Colin heute über Planescape: Torment?

2:21:20 Was gefiel Colin am Planescape-Universum, an dem er schon bei TSR mitgearbeitet hatte?

2:23:54 Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Planescape Torment und Torment: Tides of Numenera?

2:25:12 Colin betont das stark verbesserte Kampfsystem.

2:29:59 Abspann