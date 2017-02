Ghost Story Games: Bioshock-Entwickler Irrational Games erhält neuen Namen

Irrational Games hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Der Entwickler solcher Klassiker wie System Shock 2, Bioshock oder auch neuerer Titel wie Bioshock Infinite (zum Test, Note: 9.0) firmierten in den Jahren 2007 bis 2010 unter den Namen 2K Bosten sowie 2K Australia und wurde im Jahr 2014 sogar beinahe geschlossen. Die wenigen, damals übrig gebliebenen Mitarbeiter hielten bis heute aus, veröffentlichten aber keine weiteren Titel. Jetzt haben sie den Namen ihres Studios in Ghost Story Games geändert und nach der Ankündigung auf ihrer neuen Website, arbeiten sie auch bereits an einem neuen Spiel.

Laut der Website befinden sich noch 12 Mitarbeiter von Irrational bei Ghost Story Games. Die bekanntesten unter ihnen sind Kreativ-Direktor Ken Levine, Art-Direktor Shawn Robertson und Produzent Don Roy. Insgesamt stellt euch das Studio 25 Mitarbeiter vor und weitere werden noch gesucht. Das neue Studio wird auch die Social Media Accounts des "alten" Studios übernehmen und kann damit auf tausende Anhänger aus dem Bioshock-Franchise in Kontakt treten - auch wenn sich diese keine Hoffnung auf einen neuen Teil des Egoshooters machen sollen. Denn in ihren FAQs stellt das Team unmissverständlich klar: "Nein, wir arbeiten nicht an einem Bioshock-Spiel".

Woran das Studio derzeit genau arbeitet geben die Entwickler nicht preis. Einzig das es sich um ein Science-Fiction-Titel mit Rollenspiel-Elementen handelt, dass ein "immersiver und auf die Geschichte fokussierter Titel" für Spieler mit Ansprüchen sein soll. Der Mechanik des Spiels möchte das Team dabei ähnlich viel Bedeutung geben, wie sie es bei der Bioshock-Reihe getan haben. Wenn ihr mehr über Ghost Story Games erfahren und den weiteren Weg des Entwicklers begleiten wollt, lädt euch das Studio ein seiner Community beizutreten.