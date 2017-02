Pillars of Eternity 2: Crowdfunding-Kampagne bei Fig endet mit einem Rekordergebnis

PC Linux MacOS

Die Crowdfunding-Kampagne von Pillars of Eternity 2 - Deadfire wurde mit einem neuen Rekordergebnis bei Fig.co beendet. Nachdem der erforderliche Beitrag von 1.1 Million US-Dollar bereits nach nur einem Tag zusammenkam, wurden in den folgenden Wochen noch diverse Stretch-Goals (Zusatzziele) finanziert. Unter anderem können sich die Spieler auf ein eigenes Schiff als mobile Basis und eine seelengebundene, sprechende Waffe freuen. Insgesamt konnte Obsidian Entertainment unter Beteiligung von 33.614 Unterstützern mehr als 4,4 Millionen US-Dollar sammeln. Damit ist Pillars of Eternity 2 - Deadfire das bisher am höchsten finanzierte Projekt der Plattform und das erfolgreichste Crowdfunding-Game der letzten zwei Jahre.

Die Kampagne auf Fig.co ist zwar offiziell beendet, wer sich aber noch beteiligen möchte, kann das weiterhin tun. Seit gestern gibt es zudem die Möglichkeit, über Paypal zu spenden. Pillars of Eternity 2 - Deadfire soll im kommenden Jahr für Windows, Linux und Mac erscheinen.