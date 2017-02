Conan Exiles: Funcom gibt den neuen Serverbetreiber für den europäischen Raum bekannt

PC XOne PS4

Ende vergangenen Monats startete das Survival-Spiel Conan Exiles (Jörgs erste Stunde uncut, Heinrichs erste Stunde uncut) auf Steam in die Early-Access-Phase. Nur wenige Tage später musste Funcom die offiziellen Server allerdings aufgrund diverser Probleme wieder abschalten. Die Kooperation mit dem Serverbetreiber Ping Perfect wurde „im gegenseitigen Einvernehmen“ beendet und versprochen, schnell für einen Ersatz zu sorgen (mehr dazu hier: Conan Exiles: Offizielle Server wegen unzureichender Qualität abgeschaltet). Rund vier Wochen später gab der Spielehersteller nun zumindest für den europäischen Raum einen neuen Partner bekannt.

Wie es in einem Statement auf der offiziellen Website heißt, wird ab sofort G-Portal.com die offiziellen Server in Europa hosten. Das Unternehmen verfügt über Standorte in mehreren europäischen Regionen und soll ein stabiles Spielerlebnis garantieren. Seitens Sebastian Reckzeh, Managing Director bei G-Portal.com, heißt es zu der Zusammenarbeit:

Die Partnerschaft mit Funcom ist der nächste Schritt, um unserer Nutzerbasis die Vorteile des Cloud-Systems zu demonstrieren. Wir sind unglaublich stolz, die offiziellen Server für Conan Exiles in Europa zur Verfügung stellen zu dürfen und sind dankbar für das Vertrauen in unsere Qualität.

Erste offizielle Server stehen den Spielern bereits zur Verfügung. In den kommenden Tagen sollen weitere online geschaltet werden. Die offizielle Meldung findet ihr unter dem Quellenlink.