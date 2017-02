The Mage's Tale: inXile kündigt VR-Titel für die Oculus Rift an

PC

Im neuesten Update zu The Bard's Tale 4 hat inXile Entertainment ein neues Dungeon-Crawler-Projekt vorgestellt. The Mage's Tale, so der Titel, wird ein VR-Spiel für die Oculus Rift in der Welt von The Bard's Tale. Ihr übernehmt dabei die Rolle eines Magiers der mittels taktiler Funktionen, das heißt mittels Tastsinn, Zaubersprüche erstellt um diese dann auf seine Feinde zu werfen. Wie diese Spielmechanik im Detail funktionieren soll, darüber schweigen sich die Entwickler noch aus.

Das Spiel teilt sich zwar die Spielwelt mit The Bard's Tale, wird aber ein eigenständiger Titel, so dass keine Vorkenntnisse vonnöten sein sollen um es zu spielen. Außerdem betont der Entwickler ausdrücklich, dass kein Geld der Crowdfunding-Kampagne aus The Bard's Tale für dieses Projekt abgezweigt wird. The Mage's Tale wird ausschließlich aus den Verkäufen der weiteren Titel des Studios finanziert.

Als Grafikgerüst wird ebenfalls die Unreal Engine 4 verwendet, daraus erhoffen sich die Entwickler Synergieeffekte für beide Projekte. So können zum Beispiel dieselben Tools und Techniken verwendet werden und die Arbeit an den Titeln kann sich gegenseitig ergänzen. Wann das Spiel erscheinen soll steht derzeit noch nicht fest. Im neuen Videoformat von Tested, dem Web-Magazin der ehemaligen MythBusters Adam Savage und Jamie Hyneman, welches Themen um Virtual- und Augmented-Reality behandelt, könnt ihr ab dem Zeitabschnitt 6:55 einen ersten Eindruck vom Spiel bekommen.