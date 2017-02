The Banner Saga 1&2 frei erhältlich mit Twitch-Prime und Unterstützung für Banner Saga 3

PC XOne PS4 PSVita iOS Linux MacOS Android

Wer die ersten beiden Teile der Rollenspielserie The Banner Saga noch nicht besitzt, kann diese aktuell mit dem Twitch-Prime-Abo abgreifen, denn der erweiterte Service für die Amazon-Prime-Kunden bietet die beiden Titel diesen Monat als Bonus für die Abonnenten an. Den ersten Teil The Banner Saga (Testnote: 8.0) könnt ihr noch bis Ende Februar eurem Twitch-Launcher hinzufügen. Wer das Spiel also haben will, sollte nicht allzu lange damit warten.

Die Fortsetzung The Banner Saga 2 (Testnote: 7.0) wird ab dem 2. März 2017 zum Download verfügbar sein. Für jeden Abonnenten, der einen der beiden Titel bis zum 6. März 2017 über den Twitch-Launcher spielt, spendet der Streamingdienst einen US-Dollar für die Kickstarter-Kampagne zu The Banner Saga 3. Und zwar insgesamt bis zu einem Maximalbetrag von 200.000 US-Dollar. Der Titel wurde zwar bereits erfolgreich finanziert, bis zum Ende der Crowdfunding-Aktion kann aber noch das eine oder andere Stretch-Goal (Zusatzziel) freigeschaltet werden.