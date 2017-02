Remothered - Tormented Fathers: Infos zu Soundtrack-Komponisten und englischen Synchronsprechern

PC PS4

Darril Arts and Stormind Games arbeiten derzeit bekanntlich am Survival-Horror-Adventure Remothered - Tormented Fathers (mehr dazu hier: Remothered - Tormented Fathers: Survival-Horror-Adventure für PC und PS4 angekündigt). Nun gaben die beiden Studios kürzlich die Namen der Komponisten für den Soundtrack zum Spiel bekannt.

Demnach wird die Musik von Nobuko Toda und Luca Balboni beigesteuert. Toda hat in der Vergangenheit unter anderem als Executive Music Producer am Soundtrack zu Halo 5 - Guardians (Testnote: 8.5) gearbeitet, Bonustracks für Final Fantasy 14 Online - A Realm Reborn (Testnote: 8.0) komponiert und auch Lyrics zu verschiedenen Songs für Metal Gear Solid 4 - Guns of the Patriots beigesteuert. Balboni schrieb Kompositionen für Filme, wie Mine und Watch Them Fall. Darüber hinaus wurden erste Synchronsprecher für den Titel genannt:

McRae lieh zuvor unter anderem Charakteren aus Spielen, wie League of Legends und World of Warcraft: Cataclysm (Testnote: 9.5) ihre Stimme, während Harrington in The Wolf Among Us, The Walking Dead: 400 Days (Testnote: 7.0) und diversen anderen Spielen zu hören war. Die Stimme von Minella kennen die Spieler unter anderem aus Mass Effect 3 (Testnote: 9.5) und Soul Calibur 5 (Testnote: 8.5). Remothered - Tormented Fathers soll noch 2017 für PC und die PS4 erscheinen.