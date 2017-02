Switch

Nein, mir reichen meine aktuellen Spieleplattformen. 24% Ja, aber nicht direkt. 21% Ja, ist schon lange vorbestellt. 20% Nein, die Spiele/ das Konzept sprechen mich nicht an. 20% Nein, ist mir zu teuer. 7% Entscheide ich erst am Tag des Verkaufsstarts. 4% Ja, wenn ich am Launch-Tag noch eine abstauben kann. 3%

News-Update (Ergebnis):Rund 44 Prozent der Umfrageteilnehmer planen die Anschaffung der Nintendo Switch, wenngleich fast die Hälfte davon erst zu einem späteren Zeitpunkt zuschlagen möchte. Weitere 4 Prozent wollen spontan entscheiden, ob sie die Switch kaufen. Knapp über die Hälfte der Umfrageteilnehmer will die Switch nicht kaufen. Etwas weniger als die Hälfte davon, hat kein Interesse an Spielen oder dem Konzept der Plattform. Für knapp ein Fünftel der Kauf-Unwilligen spielt der Preis bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle.Ursprüngliche News:An diesem Freitag erscheint mit der Switch die neue Spielkonsole von Nintendo – ein Hybrid aus stationärer Spieleplattform und mitnehmbarem Handheld-Teil. Nach dem geringen Erfolg des Vorgängers WiiU sind viele Gamer skeptisch, viele jedoch trotz des schmalen Angebots an Launchtiteln überaus enthusiastisch aufgrund des neuartigen und durchdacht wirkenden Konzepts.Für wen ist die neue Nintendo-Konsole wohl am besten geeignet? Werden eher die Fans des japansichen Traditionsherstellers die Plattform kaufen oder ist das Spielgerät für Coregamer und Gelegenheitsspieler gleichsam attraktiv? Wie auch immer ihr diese Fragen beantwortet würdet (was ihr sehr gerne mit uns und den anderen Usern in den Kommentaren unter dieser News diskutieren dürft), in unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir schlichtweg von euch wissen, ob die Nintendo Switch für euch persönlich so reizvoll ist, dass ihr direkt oder kurz nach dem Launch am kommenden Freitag zuschlagen werdet.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montagmorgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild. Alles Wissenswerte zur Nintendo Switch erfahrt ihr schon bald auf unserer Website – dazu zählt neben Report und Video zur Konsole natürlich auch der Testbericht sowie unsere Stunde der Kritiker zum wichtigsten Launch-TitelIhr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.