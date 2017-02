PC

Hier versuchen wir die Gegner in die Falle zu locken. Rechts die getragene Ausrüstung und der "Gürtel", darunter das Inventar. Links Minimap, Status-Bereich (Health, Vergiftung usw) und das Ereignislog.

Intuitive Steuerung: Spielflow trifft Taktik

Mit Tab vergrößert ihr die Map, die Tooltips bietet. Links oben die Dungeon-Struktur!

Hier haben wir eine angezündete Fackel auf Büsche geworfen, um sie in Brand zu stecken und einen starken Gegner zu bezwingen. Uns hat es auch erwischt. Ein Sprung ins kühle Nass oder ein Schluck Wasser helfen.

Lebendige Spielwelt

Unexplored bietet ein umfangreiches Itemsystem. Auf die Items (stets mit Beschreibung) rechts habt ihr Schnellzugriff und könnt Hotkeys nutzen. Im Inventar pausiert das Spiel.

Fazit

Roguelite-Action-RPG

Einzelspieler (bei kommerziellem Erfolg Koop in der Zukunft), Highscorelisten

Für Einsteiger bis Profis

Preis: Bis 1. März 8,99 Euro, dann 9,99 Euro

In einem Satz: Geniale, taktische Roguelite-Action in lebendiger Spielwelt

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Das niederländische Entwicklerstudio Ludomotion hat kürzlich mitein Echtzeit-Roguelite auf den Markt gebracht, das viele traditionelle Konzepte und Ideen aufgreift (vielleicht hat der ein oder andere von euch das Amulett von Yendor schon einmal in einem anderen Spiel aus einem Dungeon geholt?), gleichzeitig aber mit Echtzeit, pfiffigen Ideen und einer neuen Art der Erstellung glaubwürdiger Zufallsdungeons auftrumpfen möchte.Was es mit der "Cyclic Dungeon Generation" auf sich hat, erklärt euch am besten Studiochef in 47 Sekunden selbst. Wir haben unsere Fackel angezündet und sind für euch ins Dungeon hinabgestiegen um zu exploren, ob ihr mit Unexplored ins Dungeon crawlen solltet.Zu Spielbeginn in der Taverne müsst ihr euch eine Klasse wie Adventurer, Wizard oder Rogue aussuchen, die sich in den Stats (die ihr nicht leveln, sondern nur über beispielsweise Tränke verbessern könnt) und Startausrüstung unterscheiden. Ihr schaltet mit euren Erfolgen immer weitere Klassen und kaufbare Gegenstände frei. Bei eurem Tod ist also, ähnlich wie in, nicht alles verloren. Auch das erbeutete Gold wandert in eine zentrale Schatzkiste.Das Spielgeschehen erlebt ihr dann aus der Vogelperspektive. Aufgrund des einäugigen Protagonisten und der Waffenhaltung erfasst ihr schnell, in welche Richtung ihr gerade schaut. Clever: Auf der Minimap befindet ihr euch stets im Fadenkreuz. Wir haben mit Tastatur und Maus gespielt, ihr könnt aber auch das Gamepad zücken. Gesteuert wird per WASD, die Blickrichtung bestimmt ihr mit der Maus. Alternativ könnt ihr auch mit gedrückter Leertaste in Richtung des Mauszeigers laufen. Das fanden wir besonders außerhalb der Kämpfe praktisch. Die Steuerung fällt schnell leicht und durch die gleitende Bewegung der Figur entsteht eine angenehme Flüssigkeit.Die Kämpfe sind keine simple Klickerei. Jede eurer Waffen hat einen Cooldown. So lange sie schwarz ist, könnt ihr sie nicht erneut einsetzen. Auch Schilde müsst ihr aktiv einsetzen. Jede Waffe hat zudem eine Spezialfähigkeit. Der Speer macht etwa nur mit einem Stoß viel Schaden, Dolche könnt ihr werfen. Und wenn ihr mehrere Dolche am Gürtel habt, erlebt ihr gleich eine der zahlreichen kleinen Komfortfunktionen: Der Dolch vom Gürtel wandert automatisch in eure Hand. Natürlich dürft ihr geworfene Dolche auch aufsammeln. Außerdem könnt ihr Gegner nur abwehren, wenn ihr in ihre Richtung schaut. Gewinnt ihr die Überhand, suchen sie ihr Heil schon mal in der Flucht. Außerdem sind manche Gegner gegen bestimmte Waffen oder Schadenstypen, etwa magische Geschosse, immun.Die Dungeons halten, was die Entwickler versprechen. Während ihr euch immer weiter in die Tiefe vorarbeitet (wobei es auch mehrere Dungeons auf einer Ebene geben kann, von denen aber nur einer Treppen hinab bietet), ist backtracking praktisch ein Fremdwort. Vielmehr fühlen sich die Dungeons organisch und clever designed an. Neben Gegnern warten beispielsweise auch Geheimtüren, Fallen, Schätze, Teleporter,-like Rätsel und Bücher mit Lore auf euch.Darüber hinaus könnt ihr mit praktisch allen Objekten interagieren. Ihr habt keine Feuersteine mehr? Dann zündet eure Fackel doch einfach an brennenden Objekten in der Spielwelt an! Euer Wasser ist ausgegangen? Füllt einfach leere Flaschen an Wasserstellen! Mist, diese Bodenplatte öffnet eine Tür, wie komme ich da durch? Ahhh, einfach ein Objekt darauf ziehen oder schieben. Über Schalter und Orbs (de-)aktiviert ihr Turrets, öffnet oder schließt Türen. An Altaren könnt ihr Opfer darbringen, um Vorteile zu ergattern, wenn ihr mal zu Göttern betet. Ob ihr die Items, die ihr aufsammelt, identifizieren könnt, hängt von eurem Lore-Wert ab. Je größer er ist, desto besser eure Chancen gleich zu wissen, was dieser funkelnde Ring euch überhaupt bringt. Andernfalls braucht ihr eine Identify-Scroll oder probiert Ausrüstung, Tränke und Schriftrollen einfach aus. Dabei ist Vorsicht geboten, denn nicht alle haben positive Effekte! Ihr könnt auch Dungeon-weite Sprüche wirken, etwa um Magie zu entdecken. Dann seht ihr zumindest auch, ob ein Gegenstand positiv oder negativ für euch ist. Übrigens könnt ihr auch im Dungeon Händler treffen.Unexplored brilliert mit seinen lebendigen, zufallsgenerierten Dungeons, die ihr zu stimmigem Soundtrack erkundet. Das Interface nimmt zwar einen großen Teil des Bildschirms ein, ist aber sehr aufgeräumt und intuitiv. Hinzu kommen bereits jetzt viele kleine Komfortfunktionen. Optional schluckt der Held etwa automatisch Heiltränke und Gegenstände können automatisch aufgesammelt werden. Wichtige Items legt ihr bequem auf Hotkeys.Auch der Wiederspielwert ist hoch. Das liegt an der Vielfalt der Dungeons, aber auch an der zunehmenden Freischaltung weiterer Gegenstände und Klassen. Dazu kommt ein umfangreiches Crafting-System! Zusätzliches Bonbon sind die "Daily-" und "Weekly-Dungeons". Hier könnt ihr euch mit anderen Spielern im für diesen Zeitraum stets gleichen Dungeon messen. Die Ergebnisse werden auf Highscorelisten festgehalten, optional werden nur eure Freunde angezeigt. In Zukunft dürft ihr sogar noch mehr von Unexplored erwarten, denn Joris Dormans ist sehr aktiv im Austausch mit der Community und arbeitet am Ausbau des Spiels, am Balancing und weiteren Optionen. Erst recht für 9,99 Euro ist für Genreinteressierte die Kauffrage, eher eine rhetorische. Alle anderen könnten mit Unexplored durchaus ihre Liebe zu Roguelites entdecken. Direkt unter dem Check könnt ihr euch unser "Let's Try"-Video anschauen, das wir nach ersten Gehversuchen aufgenommen haben. Außerdem haben wir ein wöchentliches Let's Play mit dem Weekly Dungeon gestartet