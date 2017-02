Alaloth - Champions of The Four Kingdoms: Neues Action-RPG unter Mitwirkung von Chris Avellone angekündigt

PC

Das italienische Studio Gamera Games hat mit Alaloth - Champions of the Four Kingdoms ein neues, isometrisches Fantasy-Action-Rollenspiel angekündigt, das die Entwickler selbst als eine Mischung aus Dark Souls (Testnote: 7.5) und dem Amiga-Kultklassiker Moonstone beschreiben. Unterstützt wird das Team dabei vom Entwickler-Guru Chris Avellone (Planescape Torment, Fallout 2, Fallout - New Vegas, Divinity - Original Sin 2). Dieser steht den Machern als „Creative Consultant“ beim Erschaffen der Stories (für Spielwelt und Charaktere), sowie mit Feedback zum allgemeinen Spieldesign und Spielmechaniken zur Seite.

Das Gameplay in Alaloth ist in zwei Phasen unterteilt. Die Bewegungen in der Spielwelt laufen rundenbasiert ab. Hier könnt ihr verschiedene Interessante Plätze auf der Karte erkunden, euren Charakter weiterentwickeln, Reittiere erwerben oder einer der vielen herrschenden Familien der vier Königreiche einen Besuch abstatten, um neue Quests abzuholen, oder mehr über die aktuellen politischen Ränke in der Welt zu erfahren. Die Kämpfe laufen hingegen komplett in Echtzeit ab und sollen laut den Entwicklern sehr skillbasiert sein. Im Interview mit den US-Kollegen von IGN.com sagte der Studio-Gründer und CEO Alberto Belli:

Es ist heutzutage sehr in Mode, mit der Ähnlichkeit zu Souls-Reihe zu werben und es kann Vieles bedeuten. Unser Ziel war es einfach, ein komplett skillbasiertes Kampfsystem zu erschaffen und 3D-Mechaniken mit der isometrischen Perspektive zu verknüpfen; etwas, was in dem Genre ziemlich einzigartig ist.

Laut Belli vereint das Kampfsystem verschiedene Kombinationsangriffe, brutale Finishing-Moves und umfangreiche Skillungsmöglichkeiten. Es bietet zudem verschiedene Klassen (die auf die drei Richtungen Ways of Arms, Ways of Nature und Ways of Gods aufgeteilt sind), sowie Fähigkeiten und Magiesprüche, die euren Spielstil definieren. Neben dem Singleplayer wird es auch einen lokalen Koop- und Multiplayer-Modus, sowie einen PVP-Arena-Modus geben.

Euren Charakter könnt ihr zu Beginn des Spiels aus vier verschiedenen Rassen (Menschen, Elfen, Zwerge und Orks) erstellen und auch individuell die Fähigkeiten und das Äußere des Helden gestalten. Zudem wird es im Spiel zwölf Begleiter (mit jeweils eigenen Hintergrundgeschichten) geben, von denen ihr gleichzeitig bis zu drei auf eure Missionen mitnehmen könnt.

Die Spielwelt soll mit über 40 verschiedenen Adelshäusern und Clans (verteilt auf die vier Königreiche) aufwarten, die ebenfalls mit einem eigenen Hintergrund, sowie eigenen Allianzen und Intrigen aufwarten. Die Entwickler lassen sich hier laut Belli vor allem von Game of Thrones inspirieren). Er betont auch den hohen Wiederspielwert des Titels, da sich die dynamische Welt durch politische Entscheidungen, euer Handeln und euren Hintergrund stets verändert. Ihr werdet zudem nach dem ersten Durchgang euer eigenes Adelshaus gründen und gestalten können (inklusive erstellbaren Banner, Mottos und mehr). Das Gefühl eines Neustarts in Alaloth vergleicht Belli in etwa mit Mount & Blade. „Die Möglichkeiten sind praktisch unendlich“.

Der Titel soll irgendwann im kommenden Jahr, zunächst exklusiv für den PC erscheinen. Eine Umsetzung für die Konsolen zu einem späteren Zeitpunkt schließen die Entwickler aber nicht aus. Erste Screenshots und Artworks zum Spiel könnt ihr euch in unserer Galerie anschauen.