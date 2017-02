Albion Online: Sandbox-MMORPG aus Deutschland startet am 17. Juli

PC iOS Linux MacOS Android

Nach einer eineinhalb Jahre dauernden Beta-Phase soll das Online-Rollenspiel Albion Online vom deutschen Entwickler Sandbox Interactive am 17. Juli offiziell in Betrieb gehen. Zuvor wird am 13. März das umfangreiche Galahad-Update aufgespielt, das mit seinen Anpassungen in PvE- und PvP-Kämpfen an die finale Fassung heranführen soll. Mit dem Update werden die Server und Fortschritte der rund 200.000 Open-Beta-Spieler zurückgesetzt.

Albion Online bietet euch als Sandbox-MMORPG eine offene Spielwelt in einem mittelalterlichen Fantasysetting. Jeder Gegenstand in der Spielwelt wird von euch selbst hergestellt, Rüstungen und Waffen sind untereinander kombinierbar, da es keine speziellen Klassenfertgkeiten gibt, und das Wirtschaftssystem wird durch das Produzieren landwirtschaftlicher Erzeugnisse ergänzt. In dem Spiel könnt ihr euch in Gilden zusammenschließen um euch so untereinander besser zu versorgen sowie gemeinsam in einen der zahlreichen Kämpfe ziehen. Zudem bietet euch Albion Online ein detailliertes Housing-System, das euch diverse Boni bringt.

Zur Geschichte: Albion ist ein wüstes Land, in dem die Menschen um ihre Überleben kämpfen. Ihr lebt in einfachen Stammesverbänden, sammelt, was ihr zum Leben braucht und versucht größeren Raubtieren wie Riesen und Drachen aus dem Weg zu gehen. Bevölkert wird die Welt von den größtenteils untereinander verfeindeten Rassen der Königlichen Expeditionstruppen, den Ketzern, Untoten, Hütern von Albion, Morganas Schülern und den Dämonen der Hölle.