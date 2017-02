Crash Bandicoot: N Sane Trilogy wohl nur begrenzte Zeit PS4-exklusiv

PS4

Am 30. Juni erscheint mit Crash Bandicoot N Sane Trilogy die Remastered-Spielesammlung von Naughty Dogs beliebter Jump-and-run-Serie für PlayStation 4. Offenbar plant Publisher Activision jedoch auch Umsetzungen für andere Plattformen. Nachdem PlayStation Irland nämlich kürzlich getwittert hatte, dass die Trilogie exklusiv für PS4 erschiene, korrigierte sich Sony Irland schließlich in einem weiteren Tweet, in dem nun bloß noch von "zuerst auf PS4" die Rede ist.

Umsetzungen der Trilogie wären neben Microsofts Xbox One wohl auch für PC, die bald erscheinende Nintendo Switch oder sogar PSVita möglich. Offiziell angekündigt ist Crash Bandicoot N Sane Trilogy bislang aber nur für die aktuelle Sony-Konsole.