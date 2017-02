The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Unboxing der Limited Edition

Switch WiiU

Nintendo hat ein Video veröffentlicht, in dem die Limited Edition von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (zur Preview) ausgepackt wird. In dem Film präsentiert euch der Produzent und leitende Entwickler des Spiels Eiji Aonuma den Inhalt der Box, die neben dem eigentlichen Spiel noch den Soundtrack des Spieles auf CD sowie eine Figur des Master-Schwert des Lebens enthält.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 für Nintendo Switch und WiiU. Eine Stunde der Kritiker ist bereits in Planung.