PC XOne PS4

Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Montagmorgen-Podcast und zum letzten im Monat Februar. Es handelt sich allerdings um keine gewöhnliche Ausgabe des MoMoCa – wenngleich unsere Podcasts ohnehin nie gewöhnlich sind. Heute haben wir nämlich einen Gast aus der Spielebranche zu Gast, so wie wir es mindestens einmal pro Monat als Bonus im Rahmen unserer überaus erfolgreichen Weihnachtsaktion 2016 zugesagt haben. In diesem Montagmorgen-Podcast diskutiert Benjamin mit Jan Klose, dem Mitgründer und Creative Director des Frankfurter Entwicklerstudios Deck 13.



Die beiden sprechen im MoMoCa unter anderem über die Förderungsmöglichkeiten in Deutschland, die hauseigene Spieleengine Fledge, über das Engagement der Spieleschmiede als Publisher für Indie-Titel, über Vergangenes, Aktuelles wie das bald erscheinende Action-Rollenspiel The Surge (Preview) und natürlich auch über die zukünftigen Projekte der Hessen. Das Thema der Woche ist wenige Tage vor dem Verkaufsstart der Switch naheliegenderweise die neue Konsole von Nintendo. Wird das Hybrid-Gerät aus stationärer Konsole und Handheld ein Hit oder vielleicht doch ein Reinfall? Darüber hinaus beantwortet Jan Klose nicht bloß unsere Fragen, sondern auch einige von denen, die ihr ihm im Vorfeld der Podcast-Aufnahme stellen konntet.



Über was sich Jan Klose und Benjamin noch angeregt unterhalten haben in der mit gut 70 Minuten extralangen Ausgabe des MoMoCa, entnehmt ihr in detaillierter Form aus den unten aufgeführten Timecodes.



Der nächste Gesprächspartner für die Sonderausgabe des Montagmorgen-Podcast steht indes bereits fest. Den Namen verraten wir noch nicht, aber womöglich versteckt sich ein gar nicht so uneindeutiger Hinweis in der heutigen Ausgabe.

0:00:27 Hallo Welt, hallo Jan Klose (Creative Director, Deck13).

0:01:42 Sollten wir uns auf The Surge freuen?

0:05:17 In einem extralangen Satz, weshalb ihr The Surge spielen solltet.

0:11:30 Jan Klose äußerst sich umfassend zu den Themen Spiele-Finanzierung und Förderung in Deutschland.

0:18:48 Großes Publisher-Pleiten-Pech: Der große Deck13-Fluch

0:22:40 Weshalb die Abkehr vom Adventure-Genre?

0:28:18 Deck13 auch als Publisher: Wieso, weshalb, warum?

0:32:20 Weshalb ist Microsoft bei Download-Spielen und Indies im Vorteil?

0:38:08 Die selbstentwickelte Fledge Engine: Lizenzierungen denkbar? Warum nicht Unreal und Co.?

0:46:40 Überleitung zum Thema der Woche: Der Release der Nintendo Switch steht am Freitag an. Was hält Jan Klose von der Hybrid-Konsole?

0:59:38 Jan Kloses zuletzt gespielte Spiele belegen, dass er ein Retrogamer ist, irgendwie...

1:01:30 Letzte Fragen an den Kreativchef von Deck13.

1:11:25 Tschüss bis nächste Woche!

Hinweis: Bitte entschuldigt die mäßige Soundqualität von Benjamins Aufnahmen, dem ein unerwartetes technisches Problem zugrunde liegt.



Die neueste Ausgabe des Montagmorgen-Podcast könnt ihr gleich unter dieser News anhören oder herunterladen. Möchtet ihr auch in Zukunft keine Folge verpassen, empfehlen wir euch ein Abo über iTunes oder die Aufnahme des Feeds in euren Podcast-Client.



Viel Spaß beim Anhören!