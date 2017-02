Xbox Live: Games with Gold im März mit Layers of Fear, Evolve und mehr

PC XOne PS4 Linux MacOS

Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb gab auf seinem Blog die Games with Gold für den kommenden Monat März bekannt. Wie er verriet, können sich die Gold-Mitglieder über das Horror-Adventure Layers of Fear (Testnote: 8.0) von Bloober Team, den Team-Shooter Evolve (Testnote: 8.5) von Turtle Rock Studios (in der Ultimate Edition), das Action-Rollenspiel Borderlands 2 (Testnote: 8.5) von Gearbox Software, sowie das Side-Scrolling Shoot 'em up Heavy Weapon von PopCap Games freuen. Hier alle Termine im Überblick:

Xbox One:

Layers of Fear : ab dem 1. bis zum 31 März 2017

: ab dem 1. bis zum 31 März 2017 Evolve Ultimate Edition: ab dem 16. März bis zum 15. April 2017

Xbox 360:

Borderlands 2 : ab dem 1. bis zum 15. März 2017

: ab dem 1. bis zum 15. März 2017 Heavy Weapon: ab dem 16. bis zum 31. März 2017

Beide Last-Gen-Titel sind dank dem Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm auch auf der Xbox One spielbar. Die aktuelle Abwärtskompatibilitätsliste findet ihr unter dem Quellenlink.