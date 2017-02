Disgaea 5 Complete: Switch-Version wird auch als Limited-Edition in Europa erhältlich sein

Switch PS4

Das 2015 exklusiv für die PS4 veröffentlichte Japano-Rollenspiel Disgaea 5 - Alliance of Vengeance wird bekanntlich 26. Mai dieses Jahres als Disgaea 5 Complete für Nintendos kommende Hybrid-Konsole Switch erscheinen und neben dem Hauptspiel auch alle bisher veröffentlichten Zusatzinhalte umfassen. Nun gab der Entwickler Nippon Ichi Software via Twitter bekannt, dass die Komplettausgabe hierzulande auch als Limited Edition erhältlich sein wird. Die in einer Collector’s Box ausgelieferte Sammlervariante wird folgende Extras umfassen:

Spiel mit Wendecover

Hardcover-Artbook

Offiziellen Soundtrack auf zwei CDs

Poster mit Killia und Void Dark als Motiv

Poster mit Zeroken als Motiv

10 Lapel Pin Set

Schlüsselanhänger

Was die Limited Edition hierzulande kosten wird, geben die Entwickler morgen, am 23. Februar bekannt. Dann werdet ihr diese auch über den europäischen NIS-Store vorbestellen können. Im US-Store liegt der Preis bei 89,99 US-Dollar. Die Standard-Version kostet 59,99 US-Dollar.