Overwatch: Blizzard stellt neuen Charakter Efi Oladele vor

PC XOne PS4

Dank anhaltenden Erfolges (wir berichteten) kann sich die Community von Blizzards Online-Shooter über regelmäßige Inhalts-Updates freuen. Mit einem fiktiven Interview-Beitrag im offiziellen Forum haben die Entwickler nun erstmals einen Ausblick auf den womöglich bald 24. spielbaren Charakter in Overwatch (im Test mit Wertung 9.5) gegeben.

Die kommende Heldin Efi Oladele wird als wissenschaftliches Wunderkind von gerade einmal elf Jahren beschrieben. Trotz ihres jungen Alters hat sie bereits eindrucksvolle Leistungen in den Bereichen der Robotik und Künstlichen Intelligenz erbracht und ist die jüngste Trägerin des Genialitäts-Stipendiums der Adawe-Stiftung von Numbani. Im Interview gibt sie preis, dass sie bereits im Kindesalter ein Faible für Technik entwickelt habe, um sich mit selbst gebauten Drohnen die Hausarbeit zu erleichtern. Ihr Wunsch sei es, Dinge zu entwickeln, die das Leben aller besser machen und Sicherheit für die Menschen gewährleisten.

Mehr Details insbesondere zu den Fähigkeiten oder der Spielweise der jungen Heldin wurden bisher nicht enthüllt. Die Hinweise könnten nahelegen, dass es sich bei Efi um einen Support-Charakter handelt, der sich im Kampf mit technologischen Helferlein zur Wehr setzt. Allerdings hat der Hauptautor von Overwatch Michael Chu auf Twitter bestätigt, dass das Interview in der aktuellen Zeitlinie von Overwatch angesiedelt ist. Somit entfällt die Möglichkeit einer erwachsenen Efi als spielbarem Charakter. Dass Blizzard einen Teenager aufs Schlachtfeld schickt, erscheint hingegen sehr unwahrscheinlich. Ein angeblicher Leak auf Reddit im Januar sollte jedoch einen neuen Charakter in Form einer Roboter-Spinne beweisen. Die heutigen Neuigkeiten lassen diese Meldung realistischer erscheinen, bis zu einer konkreten Bestätigung bleiben jedoch viele Fragen offen. Einen Link zum Forums-Post, unter dem die Fans bereits fleißig spekulieren, findet ihr in den Quellen.