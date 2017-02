The Inner World: Teil 2 erscheint im Juni, Vorgänger ab März auf Konsole

PC XOne PS4 iOS MacOS Android

Der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) lag es bereits seit geraumer Zeit zur Prüfung für Ps4 und Xbox One vor. Nun hat der Dürener Indie-Publisher Headup Games auch einen Release-Termin für die Konsolenversionen des bereits im Juli 2013 für PC und später auch für iOS und Android veröffentlichte The Inner World (im Test: Note 8.5) bekannt gegeben. Demnach erscheint das Adventure-Spiel des deutschen Entwicklers Studio Fizbin am 31. März für die aktuellen Konsolen von Microsoft und Sony. Interessierte können den ersten Teil von The Inner World ab sofort für 13,49 Euro auf dem Xbox Live Markplatz vorbestellen, was einem Preisnachlass von 10 Prozent zum späteren Verkaufspreises von 14,99 Euro entspricht.

Studio Fizbin, die am Dienstag in der GamersGlobal-Redaktion zu Besuch waren, haben uns ferner wissen lassen, dass die Veröffentlichung des Nachfolgers The Inner World - Der letzte Windmönch für den kommenden Juni geplant ist. Als Startplattformen sind dabei neben dem PC auch Xbox One und PS4 vorgesehen, wobei lediglich die Sony-Konsole und der PC aktuell neben einer reinen Download-Fassung auch für eine Disc-Veröffentlichung im klassischen Retailhandel vorgesehen sind. Dasselbe gilt indes für den ersten Teil von The Inner World ebenfalls. Auch Der letzte Windmönch soll später für iOS- und Android-basierte Smartphones und Tablets veröffentlicht werden. Wohl auch in Zuge dessen wird sich am Steuerungsprinzip mit seiner Kombination aus Point-and-Click und Drag-and-Drop nichts ändern.

Ob The Inner World - Der letzte Windmönch an die Qualität des überaus gelungenen Vorgänger anknüpfen könnte, was anders, neu oder auch besser ist, erfahrt ihr demnächst in unserem Vorschaubericht. Wenn ihr wissen möchtet, wann genau dieser Bericht erscheint, haltet am besten unsere Terminvorschau im Blick. Die Geschichte setzt mehr oder weniger nahtlos an das Ende des ersten Teils an, in dem Hauptfigur Robert die Fantasy-Spielwelt Asposien vor dem drohenden Untergang bewahren muss. Mehr Informationen dazu entnehmt ihr unserem eingangs verlinkten Testbericht.