Total War - Warhammer: Neuer Trailer zum kostenlosen Bretonnia-DLC

PC Linux

Bereits im November hat Entwickler Creative Assembly im Zuge der Ankündigung der neu erscheinenden Old World Edition von Total War - Warhammer (siehe auch unseren Test zu Total War - Warhammer) einen weiteren kostenlosen DLC in Aussicht gestellt. Mit Bretonnia erhalten Besitzer des Hauptspiels Zugang zu den Bretonen als sechstes spielbares Volk innerhalb der Kampagne. Kurz vor dem Erscheinen am 28.2.2017 wurde nun ein in der Spielengine produzierter Cinematic-Trailer veröffentlicht, der euch mit Pathos die Armee der bretonischen Ritter und ihre Ideale vorstellt. Außerdem hat der legendäre Grüne Ritter, der mysteriöse erste König Bretonnias, einen kurzen Auftritt als Retter in der Not.

Neben der neuen Fraktion bringt der DLC zusätzlich drei neue legendäre Kommandanten ins Spiel: den Bretonen-König Louen Leoncoeur, den Ritter und Herzog Alberic de Bordeleaux sowie die Feenzauberin als mächtigste Figur in Bretonia. Mit einem dieser Charktere führt ihr eure mit neuen Helden (Maid, Paladin) und Einheiten ergänzte bretonische Armee in die große Kampagne.

Der feudale Charakter Bretonias soll auch durch die drei neuen Gameplay-Elemente Ritterlichkeit, Bauernwirtschaft und Gelübde im Spiel deutlich werden. Die eigene Ritterlichkeit steigert ihr beispielsweise durch heldenhafte Siege oder das Abschließen von Aufgabenketten und erhaltet so Vorteile und Boni für die eigene Armee. Die Bauernwirtschaft verlangt von euch stets abzuwägen, wieviele der Landarbeiter ihr als Milizen in euer Heer aufnehmen wollt, da euer finanzielles Einkommen maßgeblich von der Landwirtschaft abhängt. Gelübde wiederum gewähren euch bei ihrem Einsatz ein beträchtliche Reduktion der Unterhaltskosten für die verschiedenen Ritterorden.

Den Trailer findet ihr unterhalb dieser News. Genauere Informationen rund um die Inhaltserweiterung in den Quellen.