Darauf freuen wir uns im... März

Die GG-Redakteure verraten euch, auf was sie sich im kommenden Monat freuen – diesen Monat mit Gast-Autor Jan Theysen von King Art.

J an Theysen

Fabian Knopf

Christoph Vent

Erinnert sich noch jemand daran, als der März ein eher ruhiger Games-Monat war? Ich muss mich vonlosreißen, das mich mehr gepackt hat, als ich erwartet hatte, um möglichst viel Zeit instecken zu können, bevor dann die Nintendo Switch miterscheint und voraussichtlich alle anderen Games für ein paar Wochen von meinem Fernseher/Bildschirm vertreiben wird (wann soll ich eigentlichspielen?).Eine neue Konsole ist immer aufregend, selbst wenn sie dann wie die WiiU letztlich ihr Potenzial nicht erfüllt. Ich habe bei der Switch ein besseres Gefühl und freue mich, sie endlich ausprobieren zu können. Ein Kollege und ich haben die Switch letztes Jahr bei Nintendo vorgestellt bekommen und es fiel schon schwer, ohne das Ding zurück nach Hause zu reisen.Und dann wartet da noch der Pile of Shame von Games, Filmen und Serien aus dem letzten Jahr, zu denen ich bisher nicht gekommen bin. Die letzten drei Folgen vonwarten noch auf mich und ich habe schon zig neue Empfehlungen bekommen. Ich war fast froh, dass mich der-Trailer so überhaupt nicht angesprochen hat – jetzt heißt es aber, Logan sei der vielleicht beste X-Men-Film überhaupt, und ich gerate doch in Versuchung…Auf Netflix startet im März mitdie vierte und letzte Serie im Defenders-Universum. Daredevil, Jessica Jones und Luke Cage gefielen mir alle sehr gut (auch wenn sie jeweils zwei bis drei Folgen pro Staffel zu lang sind), so dass ich um Iron Fist nicht herumkomme, auch wenn ich die Comics nicht kenne.Wer ein spannendes Buch mit 80er-Nostalgie und Gamesbezug lesen will, dem seierschienen. Hab’s gerade durch und mich hervorragend unterhalten gefühlt. Ja, ja. Das hat nichts mit „Neuerscheinungen im März 2017“ zu tun. Aber es spricht auch nichts dagegen, das Buch im März 2017 zu lesen, oder? Eben!Im Februar und März stapeln sich die Spiel – von den letztmaligen habe ichimmer noch nicht beendet, undwird sowieso ein Zeitfresser. Von daher könnte man eher sagen im März fürchte ich mich vor den Spielen. Allerdings werde ichkaum überspringen können. Auch wenn noch etwas Enttäuschung vom dritten Teil verbleibt freue ich mich unglaublich darauf mal wieder in eine gute Science-Fiction-Welt einzutauchen. Und gute Teammitglieder sind bei Bioware sowieso immer recht sicher, das ist mir das Wichtigste.wird vermutlich mit Nioh die Fackel wechseln und meinen Sterbecounter weiter ticken lassen. Seit Dark Souls bin ich dem Spielprinzip verfallen, und ich kann nicht ruhen bis ich auch alle DLCs durch bekommen habe. Entgegen vieler Meinungen fand ich auch den letzten DLC eigentlich recht ansprechend, von daher kann ich fast nur noch positiv überrascht werden.Abseits von Spielen freue ich mich im März über das Faschingsende! Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen den Spaß am Verkleiden, und bei Karnevalswitzen kann ich auch gut weghören. Aber irgendwann habe ich dann auch genug Krapfen gegessen! Und außer den Vanille-gefüllten können mir die ganzen Spezialvarianten eh gestohlen bleiben.

Ja, das Launch-Lineup ist dünn, zumal ich das wohl wichtigste und interessanteste Spiel auch auf der WiiU spielen könnte. Und ja, nach aktuellem Stand ist auch der Nachschub an für mich interessanten Spielen in den kommenden Monaten sehr überschaubar. Aber trotzdem: Nach der offiziellen Ankündigungsveranstaltung im Januar hatte ich den gesamten Vormittag das Smartphone in der Hand, um ja nicht den Vorbestellungsstart der Nintendo Switch zu verpassen. Das Hybrid-Konzept hat mich von Anfang an interessiert, und wenn ich einmal ein neues Spielzeug haben will, entscheide ich eben nur noch mit dem Herzen, dann bin ich gerne Early Adopter. Obwohl (oder gerade weil) ich bereits in der Redaktion mit der neuen Nintendo-Konsole herumspielen konnte, freue ich mich wie irre auf den Feierabend am Freitagabend. Eine neue Konsole auszupacken, sie einzurichten und dann die ersten Spiele auszuprobieren, ist halt immer wieder etwas Besonderes.



The Legend of Zelda - Breath of the Wild, und für den März sollte schon ausgesorgt sein.

Auch die Software-Seite im März wird bei mir hauptsächlich von der Switch bestimmt werden. Die Übernahme meines Redaktionsspielstands ist zwar nicht möglich, trotzdem werde ich mich mit großer Freude auch noch mal von vorne in die neuesten Abenteuer von Link in The Legend of Zelda - Breath of the Wild stürzen. Mit Zelda werde ich vermutlich schon für den Monat ausgesorgt haben, deswegen übe ich mich nun mal in Zurückhaltung und sage, dass potentielle Hits wie Mass Effect - Andromeda oder Nier - Automata hintenanstehen müssen und vermutlich erst im April in den Laufwerken meiner Konsolen rotieren werden.



Darüber hinaus wird es mich im März mit Sicherheit auch wieder ins Kino verschlagen: Kong - Skull Island wird zwar garantiert kein Film für anspruchsvolle Gemüter, aber wenn ich ins Kino gehe, dann sehe ich dort gerne Filme, die ganz besonders von der großen Leinwand und einer (hoffentlich gut eingestellten) Soundanlage profitieren. Bis auf einen ersten Teasertrailer vor ein paar Monaten habe ich mich zwar noch nicht über den neuen King Kong informiert, aber solange er die Action der Peter-Jackson-Version erreicht, genügt mir das schon. Zum Runterkommen gönne ich mir dann zuhause die nächste Staffel Modern Family –falls der nette Kollege früh genug durch ist und mir seine DVDs zur Verfügung stellt.

Benjamin Braun

Jörg Langer

Im März brauche ich nicht lange nachzudenken, um mein sehnlichst erwartetes Spiel zu küren. Natürlich will ich unbedingterleben! Ja, auch nach meinen eigenen Spielerlebnissen im Februar bleiben bezüglich der Simplifizierung des Kampf- und Partysystems Restzweifel, ob es der erhoffte Kracher werden wird oder ich am Ende doch irgendwas vermisse.Aber Story und Dialoge, die Geschichte oder die neue Galaxie haben mich so dermaßen angefixt, dass ich es sogar für möglich halte, dass Andromeda sogar meinen erzählerisch und atmosphärischen Lieblingsteil 1 in den Schatten stellen wird. In einem Punkt bin ich mir aber sicher: Von einem Reinfall wird Mass Effect – Andromeda weit entfernt sein.Ganz weit! Sollte ich bis zum Erhalt des Testmusters noch nicht mitnoch nicht durch sein, dann wird das RPG von Platinum Games halt weichen müssen.Die Bayonetta-Macher werden sowieso überschätzt. Man muss eben Prioritäten setzen. Fragt sich nur, ob ich konstant die Hände von der lange vorbestelltenlassen kann.Abseits dessen gibt es im März eher wenig, das meine volle Vorfreude genießt. Wolfverine ist zwar ein saumäßig cooler Charakter, aber bislang ist es trotznur in Ansätzen gelungen, dessen Faszination einzufangen. Notfalls, das gebe ich zu, könnte ich beijedoch auch mit einem unterhaltsamen Popcorn-Actionfilm leben. Das ist schließlich besser als nichts!Ansonsten hole ich im März endlich malnach. Ich habe in den letzten Jahren zwar unzählige Episoden bereits gesehen, aber erst jetzt auch mal ganze Staffeln am Stück. Und was muss ich sagen: Verdammt war die erste Staffel durchwachsen! Unterhaltsam war es dennoch, aber Staffel 2 kann nur besser sein. Notfalls schalte ich zuStaffel 6 um, die steht ebenfalls noch aus – und die Serie war bislang einfach nur grandios!Von der GDC aus geschrieben, gibt's von mir diesen Monat nur die Kurzversion. An Spielen möchte ich den neuen-DLC fürausprobieren. Mal sehen, ob ich mit den König-Artus-inspirierten, französisch geprägten Bretoniern anfreunden kann, die ich bislang nur als Pufferzone zwischen Menschenimperium und Tiermenschen empfunden habe. Aber noch mehr freue ich mich darauf,weiterzuspielen.Lesen werde ich den zweiten Teil der schon letztes Mal erwähnten chinesischen Science-Fiction-Trilogie The Three Body Problem,. Und in Sachen Anschauen freue ich mich darauf, die letzten Folgen vonSeason 7 zu erleben: Zu meiner Überraschung zieht die Staffel nach der schwachen ersten Hälfte in der zweiten, also nach der Weihnachtspause, doch wieder an in Sachen Spannung und Stringenz.