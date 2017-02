MoMoCa-Special: Stellt Deck13-Chef Jan Klose eure Fragen

Im vergangenen Jahr haben unzählige GamersGlobal-Leser jedes einzelne Spendenziel unserer Feiertage-Verlosung 2016 finanziert. Dazu zählt unter anderem auch eine monatliche Spezialausgabe der Montagmorgen-Podcast , der nicht nur extra umfangreich ausfällt, sondern in dem wir in der Regel auch einen namhaften Gast aus der Spielebranche als Gesprächspartner begrüßen.Nun ist es wieder soweit, denn bereits am morgigen Mittwoch Nachmittag werden wir Jan Klose , Mitgründer und Creative Director von Deck13 Interactive, am Mikro begrüßen und unter anderem zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Entwicklers von Spielen wie Ankh, Jack Keane, Venetica oder Lords of the Fallen befragen. Natürlich wird auch ihr für Mai angekündigtes,-artiges Science-Fiction-Rollenspiel The Surge (Preview ) oder ihr Engagement als Publisher und Ansprechpartner für internationale Entwicklerstudios dabei eine Rolle spielen.An dieser Stelle möchten euch die Möglichkeit geben, uns eure Fragen an Jan Klose zu schicken. Die spannendsten davon werden wir während unseres morgen Nachmittag stattfindenen Gesprächs stellen und ihr alle dürft euch im kommenden Montagmorgen-Podcast (der am 27. Februar zwischen 11:00 und 12:00 Uhr erscheinen sollte) gespannt seinen Antworten lauschen. Wenn ihr eine Frage an Jan Klose habt, lasst sie uns einfach in den Kommentaren unter dieser News wissen. Für jeden registrierten Teilnehmern, deren Frage wir im Gespräch mit Jan Klose anbringen, erhält neben dem Ruhm, als Urheber der Frage genannt zu werden, zudem eine Gutschrift von 50 EXP.Da unsere Aufnahme mit Jan Klose bereits morgen Nachmittag stattfindet, ist ein wenig Eile geboten, um eure Frage einzureichen. Bis circa 15:00 Uhr werden wir eure Vorschläge in jedem Fall berücksichtigen können. Natürlich könnt ihr auch wie gehabt eure regulären Fragen an die Redaktion richten, die ihr für den kommenden Montag in Kommentarform unter der aktuellen MoMoCa-Ausgabe hinterlassen könnt.Für den Monat März haben wir indes bereits eine weitere Entwicklerpersönlichkeit für unseren Podcast gewinnen können. Wer das genau sein wird, erfahrt ihr demnächst. Denn wie bei Jan Klose werden wir euch auch bei ihm (ja, es handelt sich um einen Mann) die Möglichkeit geben, eure eigenen Fragen zu stellen.