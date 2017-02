League of Legends: IEM-Finale am Sonntag im Free-TV

PC MacOS

Der Sonntagabend hat den Samstagabend in punkto TV-Einschaltquoten bekanntlich längst abgelöst. Statt Schlag den Star am Samstag guckt man Tatort am Sonntag. Oder eine ZDF-Romanze. Oder einen beliebigen tausendfach gesendeten Blockbuster auf den Privaten.

Eine Alternative ist das Finale der League of Legends Intel Extreme Masters (IEM) in Kattowitz, Polen, das am kommenden Sonntag von Sport1 zur besten Sendezeit ab 20:15 h im Free-TV übertragen wird. Die K.O.-Phase könnt ihr ebenfalls verfolgen, und zwar am Samstag ab 14:00h und Sonntag ab 12:15 h im livestream. Moderiert wird das Ganze von Tim Feldner und Jona Schmitt.

Die gesamte IEM findet am letzten Januar- und ersten Märzwochenende statt. Gezockt wird in drei Disziplinen: League of Legends, Starcraft II und Counter-Strike: Global Offensive. Zu gewinnen gibt es insgesamt 650.000 US-Dollar.