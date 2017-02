Rime: Tequila Works über Entwicklung, Spielzeit, PS4-Pro-Vorteile, Switch-Version und mögliche DLCs

PC Switch XOne PS4

Der spanische Entwickler Tequila Works hat in einem Interview mit WCCFTech über sein kommendes Spiel Rime gesprochen. Unter anderem haben sich der CEO und Creative Director Raúl Rubio, Lead Designer Kevin Sardà und Lead Programmer Carlos Vázquez zur Entwicklung und die Spielzeit des Titels, sowie dem Thema DLCs geäußert. Wie Rubio verriet, rückte das Team während der turbulenten Entwicklungszeit von Rime durch verschiedene Änderungen von der ursprünglichen Vision des Spiels ab, weshalb man man sich in den letzten paar Jahren, seit der Veröffentlichung des zweiten Trailers, darauf fokussierte, zu dieser Vision zurückzukehren. Dies bedeutete auch, alle überflüssigen Elemente, die das Gameplay belasteten, zu entfernen:

Wir haben Rime ursprünglich mit dem Ziel konzipiert, ein spannendes Abenteuer aus den Augen eines achtjährigen Kindes zu erzählen, was auch bedeutete, die Grenzen seiner Möglichkeiten zu akzeptieren. Ein Kleinkind sollte eben kein Krieger sein, ein Schwert schwingen oder einfach so einem fliegenden Verfolger davonlaufen können. Aus diesem Grund mussten wir diverse Ideen über Bord werfen, die vom Kern des Spiels ablenkten, wie etwa die Möglichkeit, Ressourcen für die Wiederherstellung von Ausdauer zu sammeln.

Laut Sardà wird euch das Abenteuer rund acht bis zehn Stunden beschäftigen, wenn ihr alle Geheimnisse und Sammlerstücke entdecken möchtet. Letztere sind nicht nur kosmetischer Natur und dienen auch nicht dazu, die Spielzeit künstlich zu verlängern, sondern tragen zum Gesamtverständnis der Geschichte bei. „Wir rechnen damit, dass einige Spieler nach dem ersten Durchgang die Insel ein weiteres Mal besuchen, um das Gesamtbild zu erfassen“, so Sardà.

Rime wird bekanntlich für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. Wie Vázquez auf Anfrage bestätigte, wird der Titel zum Release HDR unterstützen und auf der PS4-Pro bessere Kantenglättung, Texturschärfe, Schatten- und Shader-Qualität, sowie einen höheren Detailgrad bei den Landschaften bieten. Die Switch-Version wird laut seinen Angaben nicht von Tequila Works selbst, sondern vom australischen Studio Tantalus Media entwickelt, die bereits für die HD-Version von The Legend of Zelda - Twilight Princess verantwortlich zeichneten.

Was die DLCs angeht, so habe man laut Rubio, zumindest im Moment, keine Pläne, zusätzliche Inhalte für Rime zu entwickeln. Möglicherweise wird sich das Studio nach der Fertigstellung des Spiels mit dem Thema beschäftigen. Rime wird hierzulande ab dem 9. Mai erhältlich sein.