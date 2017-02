Nintendo Switch: Speicherplatzbedarf für diverse Titel offiziell bekanntgegeben

Switch

Nintendo hat seine japanische Homepage aktualisiert und mit dem Update auch neue Infos zur kommenden Hybrid-Konsole Switch bekanntgegeben. Diesmal geht es um den Speicherplatz, den verschiedene Download-Titel auf dem System belegen werden. Und wie die Angaben verraten, werden Spieler, die vorwiegend auf digitale Versionen setzen, um den Kauf einer größeren microSD-Karte nicht umhinkommen. So braucht allein schon Dragon Quest Heroes 1 & 2, das zeitgleich mit der Konsole am 3. März 2017 in Japan erscheint, 32 GB Speicher. Die Download-Fassung von Mario Kart 8 Deluxe ist immerhin sieben GB groß und wie schon zuvor bereits bekanntgegeben wurde, wird The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) in digitaler Form 13,4 GB Speicher benötigen. Hier die Download-Spiele im Überblick:

Disgaea 5 - Alliance of Vengeance - 5,92 GB

- 5,92 GB Dragon Quest Heroes 1 & 2 - 32 GB

- 32 GB I Am Setsuna - 1,40 GB

- 1,40 GB Mario Kart 8 Deluxe - 7 GB

- 7 GB Nobunaga’s Ambition - Sphere of Influence with Power-Up Kit - 5 GB

- 5 GB Puyo Puyo Tetris - 1,09 GB

- 1,09 GB Snipperclips - 1,60 GB

- 1,60 GB The Legend of Zelda - Breath of the Wild - 13,4 GB

Während der Speicherbedarf von The Legend of Zelda - Breath of the Wild bei der japanischen und der westlichen Version gleich ausfällt, könnte es bei anderen Titel leichte Abweichungen geben. Was 1-2-Switch (ebenfalls ein Launch-Titel) an Speicher benötigen wird, ist noch nicht bekannt. Die physischen Versionen werden bekanntlich keine Installation benötigen. Wer also kein Geld in eine microSD-Karte investieren möchte, kann auf die Retail-Fassungen setzen.