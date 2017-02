The Binding of Isaac: Afterbirth+ verpasst Switch-Launch

Switch PS4

Die Nintendo Switch hat einen Launch-Titel weniger: Wie Nicalis kürzlich bekanntgegeben hat, wird The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die neue Nintendo-Konsole nicht rechtzeitig zum 3. März im Handel stehen. Als neues Releasedatum sei weiterhin ein Termin im Launch-Monat vorgesehen, genaue Angaben könne man aber nicht machen, so der Publisher. Auf die Gründe geht Nicalis ebenfalls nur vage ein und nennt Probleme, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen.

Als kleines Trostpflaster legt Nicalis der Erstauflage der Retailfassung nun einen Aufkleber von Isaac sowie ein 20-seitiges, farbiges Büchlein mit bisher nicht gezeigten Artworks bei. Bereits angekündigt war außerdem, dass die Box mit zwei Aufklebersets sowie einem Wendecover daherkommt. Bilder zu den Inhalten findet ihr über die Quelle.