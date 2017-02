Horizon - Zero Dawn: Day-One-Patch soll Performance auf PS4 Pro verbessern

PS4

Am 1. März erscheint mit Horizon - Zero Dawn (Preview) das neueste Werk von Killzone-Entwickler Guerilla Games. Die Goldmeldung gab es zwar bereits vor geraumer Zeit, einen Day-One-Patch wird es aber dennoch geben, der mit 250 MB erfreulich knapp ausfällt. Mit dem Update soll Horizon - Zero Dawn einen sogenannten Performance-Modus mitbringen, in dem eine höhere respektive stabilere Bildrate gewährleistet werden soll. Zudem soll die Grafik sowohl im 1080p- als auch im 4K-Betrieb auf PlayStation 4 Pro verbessert werden. In wieweit Besitzer einer regulären PS4 ebenfalls in den Genuss von stabileren Bildraten oder grafischen Verbesserungen kommen, ist noch nicht im Detail bekannt.

Seit dem Launch der PS4 Pro hatten zahlreiche Entwickler ihre Spiele mit speziellen Grafikmodi ausgeliefert oder diese nachträglich per Patch ins Spiels integriert, um etwa 4K-Auflösungen zu ermöglichen, grafische Verbesserungen oder eine Erhöhung der Bildrate zu erzielen. Einzelne Spiele, darunter etwa Tecmo Koeis Action-RPG Nioh (im Test: 8.0) boten derartige Optionen auch teilweise für die alte PS4-Variante. Dort standen auf der normalen PS4 drei verschiedene Optionen zur Verfügung, auf PS4 Pro kam eine vierte hinzu.

Ob Guerilla Games mit Horizon - Zero Dawn ein Exklusivkracher gelungen ist oder vielleicht doch nicht, erfahrt ihr demnächst in unserem Testbericht. Schon bald steht euch auch unsere Stunde der Kritiker zum Action-Adventure der Niederländer zur Verfügung.