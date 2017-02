Nier - Automata: PC-Version erscheint erst, wenn DRM-System sicher ist

PC PS4

Am 10. März erscheint Nier - Automata bekanntlich auch in Europa für PlayStation 4. Anders als für Xbox One ist das Rollenspiel von Bayonetta-Entwickler Platinum Games auch für PC angekündigt. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es für die PC-Fassung aktuell noch nicht – und ein wenig bis zur Terminverkündung dürfte es auch noch dauern. Wie Producer Yosuke Saito in einem Livestream sagte, wurde die PC-Fassung nämlich sogar noch leicht nach hinten verschoben. Grund dafür ist allerdings nicht etwa, dass die Version noch nicht fertig entwickelt sei, sondern dass Platinum Games und Publisher Square Enix sicherstellen möchten, dass Nier mit einem sicheren DRM-System auf PC an den Start geht.

Nier - Automata solle es nicht so ergehen wie anderen PC-Titeln, deren Kopierschutz bereits wenige Tage nach dem Release ausgehebelt werden konnte. So gelang dies zuletzt unter anderem bei Capcoms Resident Evil 7 (im Test: Note 9.0) noch innerhalb der ersten Verkaufswoche. Saito verspricht jedoch, dass PC-Spieler nicht allzu viel länger als PS4-Besitzer auf den Release warten müssten.

Auf welches Kopierschutzsystem Nier - Automata letztlich setzen wird, ist nicht bekannt. Square Enix setzte in den vergangenen Jahren auf Denuvo. Die Kopierschutzsoftware sorgte in der Vergangenheit immer wieder mal für Probleme bei PC-Spielern, unter anderem bei Avanlanches Open-World-Actionspiel Just Cause 3.