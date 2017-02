Nioh: Koei Tecmo spricht über Inhalt des kommenden DLCs, PvP und schwerere Missionen ab März

PS4

Während eines Live-Streams zum 3D-Actionadventure Nioh (lest hier unseren Test zu Nioh) äußerte sich Koei Tecmo zum Inhalt des künftigen DLCs Dragon of Tohoku, der gegen Ende April dieses Jahres erscheinen wird. Besagter Zusatzinhalt ist demnach vollgepackt mit neuen Szenarien, Charakteren, Waffenarten, Stages, Guardian Spirits und Yokai und soll das Grundspiel sinnvoll erweitern. Zu den später folgenden DLCs Japan's Best Soldier und Peaceful and Tranquil wurde nichts gesagt; daher bleibt ein Veröffentlichungstermin sowie der Inhalt weiterhin ein Geheimnis.

Zuvor soll Nioh zwei kostenlose Updates spendiert bekommen, die ebenfalls einige Neuerungen mit sich bringen. So erhaltet ihr mit dem Update Ende März bereits (zehn geplante) neue Missionen, garniert mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad; gegen Ende April wird der PvP-Modus hinzugefügt, der euch gegen andere Spieler antreten lässt.