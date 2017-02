GOG-Kawaii-Sale mit bis zu 75 Prozent Rabatt: Legend of Heroes - Trailers in the Sky, Grandia 2 und mehr

Auf GOG.com wurde ein Kawaii-Sale gestartet, bei dem ihr ausgewählte japanische Titel zu teilweise bis zu 75 Prozent reduzierten Preisen erwerben könnt. Unter anderem werden hier Legend of Heroes - Trailers in the Sky, Grandia 2, Corpse Party, Little King's Story und Xanadu Next günstiger angeboten. Alle Preise gelten bis zum 27. Februar, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit). Hier ein paar Beispiele aus dem Store (die komplette Liste findet ihr unter dem Quellenlink):