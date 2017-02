The Surge: 14 Minuten kommentiertes Gameplay im Video

PC XOne PS4

Mit The Surge (Preview) werden Deck13 und Focus Home Interactive noch in diesem Jahr ein vielversprechendes Rollenspiel für PC und Konsolen veröffentlichen. In einem neuen, rund 14 Minuten langen und kommentierten Video erklären euch Game Designer Adam Hetenyi und Head of Engineering Thorsten Lange, was euch mit dem Titel erwartet.

Den besagten Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen in englischer Sprache und mit deutschen Untertiteln anschauen. Während des Walkthrough kämpfen sich die beiden Entwickler durch die dystopischen Level des CREO Komplexes, gehen auf die Hintergrundgeschichte des Spiels ein und zeigen unter anderem, wie die Kämpfe, die Interaktionen mit anderen Charakteren und das Handwerk im Spiel funktionieren.