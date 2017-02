For Honor ab 50,99 € bei Amazon.de kaufen.

Den Montagmorgen-Podcast könnten wir heute auch Montagmittag-Podcast heißen, machen wir aber nicht. Stattdessen tun Benjamin und Christoph einfach so als wäre nichts gewesen und erzählen euch, was sie in den vergangenen Tagen gespielt haben und auf welche Themen ihr euch in den kommenden Tagen auf eurer Lieblings-Spielewebsite freuen dürft. Für das Thema der Woche greifen die beiden den Onlinezwang in For Honor (im Solo-Test) auf.

Alle Themen in der Übersicht:

00:29 Einen wunderschönen guten Morgen

01:02 Benjamin hat sich das originale Prey auf der Xbox 360 angeschaut...

auf der Xbox 360 angeschaut... 03:15 ... und kurz in das Jump-and-run Shift Happens reingespielt

03:32 Auch NBA 2K17 Der Auftakt macht Christoph nicht zum Basketball-Fan

macht Christoph nicht zum Basketball-Fan 05:37 Headlander (im Test: Note 7.5) macht ihm dafür umso mehr Spaß

(im Test: Note 7.5) macht ihm dafür umso mehr Spaß 06:30 Wir warten ungeduldig auf die Switch

07:34 Die Vorschau: Horizon - Zero Dawn im Test und in der Stunde der Kritiker, Benjamin hat in Köln ein nicht näher benanntes Spiel ausprobiert, Preview zu Styx - Shards of Darkness sowie Reports zu HTC Vive, Oculus Rift und PSVR

im Test und in der Stunde der Kritiker, Benjamin hat in Köln ein nicht näher benanntes Spiel ausprobiert, Preview zu sowie Reports zu HTC Vive, Oculus Rift und PSVR 10:19 Jörg mit ein paar Worten zum Halo Wars 2 -Test

-Test 11:28 Das Thema der Woche: Onlinezwang bei Videospielen . Wir haben uns das aktuelle For Honor zum Anlass genommen, über Onlinezwang in Spielen zu diskutieren. Wie sieht der aktuelle Stand aus, inwiefern geraten Käufer in eine Abhängigkeit der Hersteller? Außerdem blicken wir kurz auf das themennahe Feld der Accountbindung.

. Wir haben uns das aktuelle For Honor zum Anlass genommen, über Onlinezwang in Spielen zu diskutieren. Wie sieht der aktuelle Stand aus, inwiefern geraten Käufer in eine Abhängigkeit der Hersteller? Außerdem blicken wir kurz auf das themennahe Feld der Accountbindung. 21:51 YanoBlue testet unsere hellseherischen Fähigkeiten bezüglich der Switch

testet unsere hellseherischen Fähigkeiten bezüglich der Switch 23:07 Simonsen hat eine Idee für ein neues Videoformat

hat eine Idee für ein neues Videoformat 24:18 THS-Lightning fragt, was wir vom neuen Boost-Mode der PS4 Pro halten

fragt, was wir vom neuen Boost-Mode der PS4 Pro halten 25:38 SaRaHk erkundigt sich nach unseren Smartphone-Dauerbrennern

erkundigt sich nach unseren Smartphone-Dauerbrennern 27:51 Mit einer mysteriösen Ankündigung für nächste Woche verabschieden wir uns

Die neueste Folge des Montagmorgen-Podcast könnt ihr gleich unter dieser News anhören oder herunterladen. Mit einem Abo über iTunes oder des RSS-Feeds verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge.

Viel Spaß beim Anhören!