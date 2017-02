Nier - Automata: „Auf der Xbox One gibt es dafür keinen Markt“

Das kommende Japano-Rollenspiel Nier - Automata wird bekanntlich nicht für die aktuelle Microsoft-Konsole Xbox One erscheinen. Trotz der Tatsache, dass das erste Nier (Testnote: 8.5) seinerzeit auch für die Xbox 360 erhältlich war, haben sowohl Platinum Games als auch Square Enix bestätigt, dass aktuell keine Pläne für eine Umsetzung existieren. In einem Interview mit Express erklärte der Nier-Automata-Producer Yosuke Saito den Grund für diese Entscheidung:

Der Hauptgrund dafür ist, dass die Xbox One nicht stark genug auf dem japanischen Markt aufgestellt ist. Wir haben uns daher entschieden, uns auf die Playstation 4 zu fokussieren, anstatt unsere Kräfte auf zwei Plattformen aufzuteilen. Der größte Vorteil, nur für eine Plattform zu entwickeln, bestand darin, dass wir unsere Zeit nicht aufteilen mussten und uns so stärker auf die Qualität des Spiels fokussieren konnten. Es ging also nicht darum, welche Plattform besser ist, sondern darum, dass wir uns voll und ganz einer Plattform widmen konnten.