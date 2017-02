PC

Räumliches Denken ist gefragt – und vergesst nie Schilde und Gesundheit.

Alienentführung und Videospiele

Einen Überblick über das aktuelle Level (Feinde, Orbs, Items...) könnt ihr euch jederzeit auf dieser rotierbaren Karte verschaffen. Das Spiel pausiert dabei.

Auf a llen Seiten könnt ihr sein

In eurem Quartier könnt ihr Schiffe kaufen, aufrüsten und für die nächste Mission neu konfigurieren. Nach dem "Launch" könnt ihr die Mission auswählen.

Fazit

Shoot-em-up

Einzelspieler

Für Einsteiger bis Profis

Preis: 10,04 Euro bis 27. Februar, dann 14,99 Euro

In einem Satz: Clevere Arcade-Action mit 80er-Feeling

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Das Entwicklerstudio Tri-Coastal Games wurde 2014 in Kanada vonundgegründet. Ihr Ziel ist es, innovative Spiele mit möglichst hohem Eigenwert zu kreieren. Kürzlich ist mitihr erstes Spiel erschienen: Ein Arcade-Action-Titel, der euch direkt in die 80er teleportiert. Ob wir uns freuen können, dass Dystoria trotz gescheiterter Kickstarter-Kampagne über Steam-Greenlight erscheinen konnte, erfahrt ihr in diesem Check.Nichtsahnend geht der Protagonist anno 1984 spazieren. In einem Hinterhof entdeckt er einen Arcade-Automaten. Doch bevor er loszocken kann, wird er von Aliens entführt. Diese haben jedoch scheinbar nichts Böses vor, sondern suchen unsere Unterstützung. Dazu haben sie uns auf einer Raumstation einquartiert, wo wir unser Können in einer Trainingssimulation unter Beweis stellen und damit auch gleichzeitig die Zukunft der Menschheit mitbestimmen sollenspielerischer Erfolg zahlt sich eben aus. Die Story wird immer mal wieder in Texttafeln erzählt und ist durchaus lesenswert und amüsant. Ihr könnt sie in eurem Quartier auch jederzeit am Computer aufrufen. Zur Sache geht es aber, wenn ihr euch an die Auswahl eures Raumschiffes und der Missionen macht.Auf den ersten Blick wirkt Dystoria vielleicht wie ein gewöhnlicher Arcade-Shooter. Die Besonderheit ist jedoch, dass sich die Level aus "Tron-Blöcken" zusammensetzen und ihr jede der Seiten ansteuern könnt. Das ist teils hilfreich, etwa um Gegnern auszuweichen oder an sie heranzuschleichen und eine Bombe zu platzieren, teils aber auch erforderlich, etwa um einen Türmechanismus zu aktivieren oder Items einzusammeln. Anfangs ist das etwas gewöhnungsbedürftig, geht mit zunehmender Spielzeit aber mit Leichtigkeit von der Hand, was für ein noch flüssigeres Spielerlebnis sorgt. Einzusammeln gibt es neben Bomben auch Gesundheits- und Schildregeneration, Schrott zerstörter Gegner (um neue Schiffe zu kaufen) und die "Währung" Nucleus (um neue Waffensysteme zu kaufen). Außerdem könnt ihr versteckte Schiffsteile finden. Entdeckt ihr sie nicht gleich, macht das nichts, denn ihr könnt jedes Level erneut anfliegen, auch um zu grinden.Um voranzukommen müsst ihr drei Orbs aufsammeln um damit das Portal zu aktivieren und das Level verlassen zu können. Im Endlevel einer Welt gibt es dann jedoch keine Orbs. Stattdessen müsst ihr etwa am Ende von Welt 1 "nur" alle 28 Gegner besiegen. Dauerfeuer hilft gegen die vielfältigen Gegner übrigens nicht wirklich, denn eure Waffensysteme können überhitzen. Dystoria hat es dabei durchaus in sich und wir haben nur die wenigsten Level beim ersten Versuch beenden könnenauf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Da die Level immer umfangreicher werden, sind die teils vorhandenen Checkpoints eine willkommene Unterstützung. Langweilig wird es übrigens auch abseits der Kämpfe nicht, denn so müsst ihr etwa Türmechanismen öffnen, euch im Raum orientieren oder Glaswände wegbomben um einen Durchgang zu schaffen.Dystoria ist clever designte Arcade-Action, die uns nicht nur wegen des Looks, sondern auch wegen des fantastischen Synthwave-Soundtracks direkt in die 80er katapultiert hat. Einerseits, in den Kampfphasen, spielt es sich schnell, andererseits werdet ihr aber auch wieder ein wenig rätseln müssen. Auch außerhalb der Einsätze gibt es einiges zu tun, denn ihr könnt neue Schiffe (sehen unterschiedlich aus und habe andere Grundwerte) und Waffensysteme (die ihr einmal gekauft in all euren Schiffen einsetzen könnt) erstehen. Bei den Waffen stehen euch pro Slot jeweils drei zur Auswahl zur Verfügung. Als Freund der 80er und von durchdachter Arcade-Action könnt ihr bedenkenlos zugreifen und für viele Stunden die Zukunft der Menschheit mitbestimmen. Einen Eindruck über die ersten sechs Level (ohne Kampf-Abschlusslevel) könnt ihr euch im direkt unter diesem Check verlinkten Video verschaffen.