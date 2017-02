Zelda - Breath of the Wild: Nintendos Bill Trinen verteidigt den Season Pass

Switch WiiU

Die Season-Pass-Ankündigung für das kommende Action-Adventure The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) Anfang vergangener Woche (mehr dazu hier: Zelda - Breath of the Wild: Expansion Pass für 19,99 Euro umfasst zwei DLCs) sorgte bei den Fans für gemischte Gefühle. In einem Gespräch mit den US-Kollegen von IGN.com hat sich Bill Trinen, der Senior Product Marketing Manager von Nintendo of America, zu dem Thema geäußert und die Entscheidung, zusätzliche Inhalte in Form von DLCs anzubieten, verteidigt: „Wir haben diese riesige Welt von Hyrule erschaffen und viel Zeit darin investiert. Es wäre eine Verschwendung, daraus nur ein einziges Spiel zu machen und es dabei zu belassen“, erklärt Trinen.

Gleichzeitig versicherte er, dass es sich bei den geplanten DLCs um keine aus dem Spiel entfernten Inhalte handelt. Der erste DLC wird nicht schon einen Tag oder eine Woche nach dem Release des Hauptspiels veröffentlicht. „Es wird erst Monate später erscheinen und der zweite DLC wird mehrere Monate danach verfügbar sein. Und das liegt daran, dass die Inhalte sich noch in der Entwicklung befinden“so Trinen. Mit dem Season-Pass gebe man dem Spieler schon beim Kauf des Hauptspiels etwas, worauf sie sich als Nächstes freuen können und lasse sie wissen, dass sie noch mehr für ihr Spiel erwarten können, heißt es abschließend. Das komplette Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Das Thema wird bei Minute 41:18 diskutiert.