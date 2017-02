Valve: Portal-Autor Erik Wolpaw verlässt das Unternehmen

Erik Wolpaw, der die letzten zehn Jahren als Autor für den Entwickler Valve tätig war, hat das Unternehmen vor Kurzem verlassen, um sich zukünftig „neuen Herausforderungen zu stellen“. Dies gab er in einem Statement auf seinem Facebook-Account bekannt, wo er auch ein Bild mit seinem Abschiedsgeschenk veröffentlichte. Zu seiner Arbeit zählten unter anderem die beiden Zusatzepisoden von Half-Life und die Portal-Reihe. Darüber hinaus war er als Co-Autor an Left 4 Dead, Counter-Strike Global Offensive (Testnote: 8.0) und den Team-Fortress-Comics beteiligt.

Was genau Wolpaw nun als nächstes machen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Einige Fans hoffen, dass er wieder bei Double Fine Productions einsteigt, um Vollzeit an Psychonauts 2 zu arbeiten. Der Autor gab bereits im Jahr 2015 bekannt, in das Projekt involviert zu sein und warb damals auch auf seinem Facebook-Account für die Kickstarter-Kampagne des Spiels. Überraschend wäre der Einstieg nicht, denn Wolpaw war bereits vor seiner Zeit bei Valve für Double Fine Productions tätig und wurde 2006 für seine Arbeit als Co-Autor am ersten Psychonauts mit dem Game Developers Choice Award ausgezeichnet. Von den Kollegen von Polygon auf seine Pläne via E-Mail angesprochen, schrieb Wolpaw ganz seriös zurück: „Ich werde zurück nach Cleveland ziehen und in dem Saftgeschäft meiner Nichte arbeiten“...

Marc Laidlaw, der ehemaliger Drehbuchautor von Valve, der das Unternehmen ebenfalls im vergangenen Jahr verließ, meldete sich inzwischen auch mit einem Tweet zu Wort, um den Abgang seines Kollegen zu kommentieren: „Wolpaw hat Valve verlassen. Ich kann ihn jetzt also beleidigen, ohne dabei die Reputation des Unternehmens zu gefährden. Er ist ein Comic-Genie und ein echtes Original“, so der Macher. Das Gerücht, dass auch der Autor Jay Pinkerton das Unternehmen verließ, wurde inzwischen von Pinkerton selbst entkräftet. In einem Tweet unter Wolpaws Bild stellte er klar: „Ich habe nicht gekündigt und arbeiten nach wie vor bei Valve“.