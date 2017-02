Arcade One: Für April geplantes Gaming-Festival wegen „enttäuschender Resonanz“ abgesagt

Am 22. und 23. April sollte in der Dortmunder Westfalenhalle mit der Arcade One eine Veranstaltung stattfinden, die mit dem Slogan „das neue Gaming-Festival“ beworben wurde. Das geplante Programm umfasste unter anderem, auf einer Fläche von mehr als 13.000 Quadratmetern zwei Showbühnen „mit spektakulärem Programm“ sowie einen Expo-Bereich „mit vielfältigen Spielmöglichkeiten von Arcade-Automaten bis VR“ anzubieten. Vorgesehen waren außerdem eine Streaming-Area oder auch „spannende Erlebniswelten rund um Games und Gaming“.

Darüber hinaus sollten während des zweitägigen Events die Deutschen Meisterschaften der Electronic Sports League in FIFA 17, League of Legends und Counter-Strike Global Offensive abgehalten werden, zudem wurden beispielsweise mit den Rocket Beans, Piet Smiet oder LeFloid nicht gänzlich Unbekannte aus der Spiele- und YouTube-Szene nach Dortmund eingeladen.

Soweit das angestrebte Vorhaben in der Theorie – bei der es zumindest vorläufig auch bleiben wird. Denn Ende der vergangenen Woche teilten die Veranstalter mit, dass die Arcade One trotz des „vielen positiven Feedbacks und einer breiten Bestätigung im Vorfeld“ nicht stattfinden wird. Als Grund für die Absage des Gaming-Festivals wird fehlende Resonanz angegeben. Die offizielle Mitteilung im Wortlaut:

[...] Das gesamte Team hat seit neun Monaten intensiv und mit viel Leidenschaft an diesem Projekt gearbeitet und trotzdem muss man sich heute eingestehen, dass die Resonanz aus dem Markt enttäuschend ist. Um das finanzielle Risiko kalkulierbar zu halten, habe man sich schweren Herzens dazu entschlossen, das Event abzusagen. Vielleicht ist man mit seiner Vision einfach zu früh im Markt ...

Solltet ihr bereits Tickets erworben haben, wird euch der entsprechende Geldbetrag erstattet.