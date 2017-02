Terraria: Über 20 Mio. Exemplare verkauft // Inhaltsvergleich zwischen Launch- und aktueller Version

PC 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android

Dass es sich bei Terraria (aktuelle User-Wertung: 8.0) um eine Erfolgsgeschichte handelt, dürfte vielen von euch bekannt sein. Die zum Ende des vergangenen Jahres erreichten und kürzlich im offiziellen Forum des Sandbox-Titels vom Entwickler Re-Logic bekanntgegebenen Verkaufszahlen zementieren diesen Status weiter.

Demnach wurden von der Welt-Simulation seit deren Launch im Jahr 2011 mehr als 20,5 Millionen Exemplare verkauft – für das Projekt eines Independent-Studios ein bemerkenswerter Wert. Verbunden mit dem Dank an die Community wird darauf hingewiesen, dass Terraria allein in den letzten 18 Monaten – seit das Update 1.3 veröffentlicht wurde (wir berichteten) – etwa 8,5 Millionen Mal erworben wurde. Nach wie vor ist der Titel auch in der Steam-Liste der 100 am häufigsten gespielten Spiele anzutreffen: Mit Stand vom 19. Februar gegen 12 Uhr befindet es sich zum Beispiel auf dem 24. Platz (und somit im Moment immerhin vor Großproduktionen wie The Witcher 3 - Wild Hunt oder Total War - Warhammer).

Im eingangs erwähnten Forumsposting werden zudem mehrere „Fun-Facts“ aufgeführt, die zeigen sollen, wie sehr sich das 2D-Spiel weiterentwickelt hat. Verglichen wird dabei zwischen der im Mai 2011 erschienenen Release- und der aktuell erhältlichen Version.

War das 2D-Spiel zum Beispiel anfangs nur für PC erhältlich, kamen in den letzten Jahren stetig neue Plattformen hinzu. Angefangen bei Mac- und Linux-Ausgaben über die Unterstützung der Lastgen- und aktuellen Konsolengeneration bis hin zu Fassungen für Handhelds, Android- und iOS-Geräte oder auch Windows Phone. Bezogen auf den Inhalt machen folgende Angaben die Entwicklung deutlich:

2011 2017 Gegenstände circa 250 circa 3.800 NPCs 7 26 Gegnertypen 20 350 Bosse 3 16

(plus 9 Mini-Bosse Biome 10 27

(plus mehrere Mini-Biome)

Darüber hinaus umfasst die heutige Terraria-Version im Gegensatz zur Originalveröffentlichung beispielsweise mehrere optionale Events, den Experten-Modus oder auch zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen, deren Anzahl zu hoch sei, um sie einzeln aufzuführen.

Auch für die kommenden Monate und Jahre plane man weitere Neuerungen, deren Details zu einem späteren Zeitpunkt folgen, so das Posting weiter. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung der Version 1.3 für die Konsolen bevorsteht und deren Pendant für die Mobil-Fassungen voraussichtlich kurze Zeit später folgt.